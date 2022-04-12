Fortune Dergisine Göre ABD Ekonomisi 2023 Yılında Resesyonla Karşı Karşıya Kalacak - Son Dakika
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Fortune Dergisine Göre ABD Ekonomisi 2023 Yılında Resesyonla Karşı Karşıya Kalacak

12.04.2022 12:05
Fortune Dergisine Göre ABD Ekonomisi 2023 Yılında Resesyonla Karşı Karşıya Kalacak

WASHINGTON, 11 Nisan (Xinhua) — Cumartesi günü yayınlanan haberde, daha önce Eski Hazine Bakanı Lawrence Summers tarafından yazılan ve Washington Post'ta yayınlanan makalesindeki "ABD ekonomisi son 75 yılda enflasyon yüzde 4'ü aştığı zamanlarda ve işsizlik yüzde 5'in altına düştüğünde iki yıl içinde resesyona girdi" ifadelerinden alıntı yapıldı. Habere göre Summers, mevcut ekonomik şartların inkar edilemeyecek […]

Fortune Dergisine Göre ABD Ekonomisi 2023 Yılında Resesyonla Karşı Karşıya Kalacak

WASHINGTON, 11 Nisan (Xinhua) — Cumartesi günü yayınlanan haberde, daha önce Eski Hazine Bakanı Lawrence Summers tarafından yazılan ve Washington Post'ta yayınlanan makalesindeki "ABD ekonomisi son 75 yılda enflasyon yüzde 4'ü aştığı zamanlarda ve işsizlik yüzde 5'in altına düştüğünde iki yıl içinde resesyona girdi" ifadelerinden alıntı yapıldı. Habere göre Summers, mevcut ekonomik şartların inkar edilemeyecek şekilde ABD tarihindeki önceki resesyon öncesi dönemleri anımsattığının altını çizdi.

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Lawrence Summers, Washington, Cumartesi, Nisan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Ekonomi Fortune Dergisine Göre ABD Ekonomisi 2023 Yılında Resesyonla Karşı Karşıya Kalacak - Son Dakika


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