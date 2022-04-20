GAHİB'de yeni yönetim görev dağılımı yaptı - Son Dakika
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GAHİB'de yeni yönetim görev dağılımı yaptı

20.04.2022 09:52
GAHİB'de yeni yönetim görev dağılımı yaptı

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu, Zeynal Abidin Kaplan Başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu, Zeynal Abidin Kaplan Başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştirdi. GAİB hizmet binasında gerçekleştirilen ilk toplantıda yeni yönetim kurulunda görev dağılımı yapılırken, 2022 yılının ilk çeyreğinde bölgeden gerçekleştirilen halı ihracat rakamları da masaya yatırıldı. Türkiye ve dünya gündeminin de değerlendirildiği toplantıda sektörel sorunların çözümüne yönelik karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Seçimli Olağan Genel Kurul sonrası ilk toplantısını GAİB hizmet binasında gerçekleştirirken, Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu üyeleri arasında görev dağılımı yapıldı. Zeynal Abidin Kaplan başkanlığında toplanan yönetim kurulu toplantısına Salahattin Kaplan, Adem Beğendi, Bekir Şahan, Mehmet Koca, Halit Uzanır, Tayfun Ulutaş, Mustafa Kaplan, Mustafa Bozatlı, İskender Kaplan ve Mehmet Törer katıldı. Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu başkan yardımcılıkları görevine Adem Beğendi ve Bekir Şahan seçilirken, muhasip üyeliğe Adem Beğendi, yönetim kurulu kararıyla TİM delegeliğine Salahattin Kaplan, Sektör kurulu üyeliklerine Zeynal Abidin Kaplan, Salahattin Kaplan, Mehmet Koca, İskender Kaplan, Halit Uzanır, Tayfun Ulutaş, Mustafa Kaplan, Mustafa Bozatlı ve Mehmet Törer seçildi.

Toplantı sonrası bir değerlendirme yapan Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Zeynal Abidin Kaplan, "Genel kurul sonrası yönetim kurulumuzla ilk toplantımızı gerçekleştirerek görev dağılımı yaptık. Sektörümüzün sorunlarını yakından biliyoruz. Yeni yönetim kurulumuz birlik ve beraberlik içerisinde çözüm odaklı çalışacak olup, en önemli hedefimiz gerek bölge gerekse ülke ihracatımızı arttırmak, mevcut pazarlardaki payımızı arttırırken yeni pazarlarda söz sahibi olmaktır" dedi.

"Çözüm odaklı çalışacak, ihracatımızı dünya genelinde arttıracağız"

Bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de gerek pandemi sürecinden kaynaklı gerekse halen devam eden Rusya- Ukrayna savaşından kaynaklı önemli bir kriz olduğuna da dikkat çeken Başkan Zeynal Abidin Kaplan, "Çeşitli nedenlerle bütün ihracat sektörlerinin yaşadığı sorunları bizler halı sektörü olarak da yaşıyoruz. Krizleri çözüme kavuşturacak bir kültür oluştu ülkemizde. Halı sektörü özellikle bölgemiz ve ülkemiz için ihracatta ki en önemli ürünler arasında yer alıyor. Büyük emekler ve çabalar sonucu sektörümüz bugün dünya lideri haline gelmiş olup bizlerde bu liderliği korumak, geliştirmek ve daha üst düzeylere taşımak için çalışacağız" diye konuştu. - GAZİANTEP

GAHİB'de yeni yönetim görev dağılımı yaptı
GAHİB'de yeni yönetim görev dağılımı yaptı
GAHİB'de yeni yönetim görev dağılımı yaptı
GAHİB'de yeni yönetim görev dağılımı yaptı
GAHİB'de yeni yönetim görev dağılımı yaptı
GAHİB'de yeni yönetim görev dağılımı yaptı
GAHİB'de yeni yönetim görev dağılımı yaptı

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Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi GAHİB'de yeni yönetim görev dağılımı yaptı - Son Dakika


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