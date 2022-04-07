Garanti BBVA'dan emeklilere özel promosyon kampanyası - Son Dakika
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Garanti BBVA'dan emeklilere özel promosyon kampanyası

07.04.2022 11:55
Garanti BBVA'dan emeklilere özel promosyon kampanyası

Garanti BBVA, emekli maaşını taşıyanlara 3 bin TL'ye varan ödül fırsatı sunuyor.

Garanti BBVA, emekli maaşını taşıyanlara 3 bin TL'ye varan ödül fırsatı sunuyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, emekli maaşını Garanti BBVA'ya taşıyanlar 2 bin 750 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabiliyor.

Garanti BBVA, 1.500 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 1.850 TL, 1.500 TL-2 bin 500 TL arasında emekli maaşı alanlara 2 bin 300 TL, 2 bin 500 TL ve üstünde maaş alan emeklilere ise 2 bin 750 TL nakit promosyon ödemesi yapıyor.

Garanti BBVA ayrıca tüm müşterilerinin yararlanabildiği yakınını getir kampanyasıyla maaşını taşımaya davet edilen her bir emekli yakını için 250 TL ilave ödeme yapıyor.

Emekli maaşını Garanti BBVA'dan alan emekliler internet ve mobil şubelerden gerçekleştirecekleri havale ve hafta içi saat 16.00'ya kadar yapacakları EFT işlemleri için ücret ödemiyor. Ayrıntılı bilgiye Garanti BBVA şubelerinden ve www.garantibbva.com.tr'den ulaşılabiliyor.

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Garanti Bankası, Türk Lirası, Emekli, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Garanti BBVA'dan emeklilere özel promosyon kampanyası - Son Dakika


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