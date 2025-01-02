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Ekonomi

Garanti BBVA Partners Tech Programı Başladı

Garanti BBVA Partners Tech Programı Başladı

Girişimciler, Garanti BBVA'nın teknoloji destekli programa 31 Ocak'a kadar başvurabilir.

02.01.2025 12:46
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Garanti BBVA'nın teknoloji tabanlı girişimleri desteklemek amacıyla başlattığı Garanti BBVA Partners Tech Programı'nın 9. dönem başvuruları başladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, üretken yapay zeka, siber güvenlik, ödeme sistemleri ve sürdürülebilirlik alanlarında faaliyet gösteren girişimciler, 31 Ocak'a kadar Garanti BBVA Partners Tech Programı'na başvurabilecek.

Değerlendirme komitesinin sonuçlarına göre programa kabul edilecek girişimlerin, üretken yapay zeka, siber güvenlik, ödeme sistemleri ve sürdürülebilirlik alanlarında asgari uygulanabilir ürün veya hizmet (MVP) aşamasını tamamlamış olmaları, en az iki yıldır faaliyet göstermeleri, yüksek pazar potansiyeline, ölçeklenebilir bir iş modeline ve güçlü bir gelir modeline sahip olmaları bekleniyor.

Programa kabul edilen girişimler, altı ay boyunca Garanti BBVA Partners Tech Girişim Hızlandırma programında ofis alanı, ihtiyaca özel mentörlük, Garanti BBVA, Garanti BBVA Teknoloji ve iştirakleri ile iş birliği fırsatları, reklam ve halkla ilişkiler destekleri, iş ve ürün danışmanlığı, eğitim ve seminerler ile avantajlı bankacılık ürün ve hizmetlerinden faydalanabilecek.

"Girişimlerin aldığı yatırım tutarı 10 milyon dolara ulaştı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Sibel Kaya, girişimcilik alanını uzun yıllardır stratejik bir öncelik olarak ele aldıklarını belirtti.

Kaya, "Yeni ve farklı pek çok ürün ve hizmeti teknoloji tabanlı girişimcilerin geliştirmesi teknolojiye aralıksız yatırım yapan bir banka olarak bizim de onlarla yakın temasta olmamızı gerektiriyor. Bu kapsamında 2015'den bu yana Garanti BBVA Partners Girişim Hızlandırma Programı bünyesinde hızlı ve yüksek büyüme potansiyeline sahip teknoloji tabanlı girişimleri destekleyip, global pazarlara açılmalarına katkıda bulunuyoruz. 60'a yakın girişimi desteklediğimiz programa katılan girişimlerin aldığı yatırım tutarı 10 milyon dolara ulaştı." ifadelerini kullandı.

Geçen yıl başlattıkları Garanti BBVA Partners Tech Programı ile hızla büyüyen teknoloji tabanlı girişimlere daha fazla destek vermeyi ve bankanın sahip olduğu bilgi birikimini paylaşmayı hedeflediklerini aktaran Kaya, "Farklı dikeylerde teknoloji tabanlı girişimleri ile faaliyet gösteren 5 girişimle 6 ay süren verimli ve öğretici bir çalışma dönemini geride bıraktık. Programdan mezun olan 5 girişime teşekkür ederiz. Bu yıl programa aldığımız üretken yapay zeka (GenAI) dikeyi günümüzde pek çok sektörü değiştiriyor, dönüştürüyor." değerlendirmelerinde bulundu.

Kaya, üretken yapay zekanın yalnızca mevcut süreçleri optimize etmekle kalmayıp, aynı zamanda yeni iş modelleri ve yaşam biçimleri yarattığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yeni nesil girişimlerin beslendiği nokta tam da burası. Yapılmamışı, yeniyi ve farklıyı hayal edip yapay zekanın gücüyle geleceği tasarlamak, sınırsız düşünmek ve 'yıkıcı yeniliklere' imza atmak. İnovasyonu temel değer gören bir banka olarak, hayata geçirdiğimiz programla girişimlerin hayallerine ulaşmaları için en doğru ortamı sunmayı hedefliyoruz. Böylece hayatın her alanında daha akıllı, etkili ve sürdürülebilir çözümler geliştirmeyi amaçlıyoruz. Bu yaklaşımla, 2025'te programa katılacak yeni girişimlerle bu heyecanı birlikte yaşayacağımız bir dönem geçireceğimize inanıyoruz."

Kaynak: AA

Yapay Zeka, Teknoloji, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Garanti BBVA Partners Tech Programı Başladı - Son Dakika

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