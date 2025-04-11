Garanti BBVA Ugi\'yi Yeniledi

Garanti BBVA, mobil uygulamadaki akıllı asistan Ugi'yi, yapay zeka tabanlı büyük dil modelleri (LLM) ile yenilediğini duyurdu.

Garanti BBVA, yapay zeka teknolojilerindeki çalışmalarıyla müşterilerinin hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. Garanti BBVA Mobil'deki akıllı asistan Ugi, yapay zeka tabanlı büyük dil modelleri (LLM) ile yenilendi. Üretken yapay zeka altyapısıyla geliştirilen Ugi, belirli konu başlıklarında standart yanıtlar vermeden, bankanın veri kaynağındaki bilgileri tarayarak, müşteriye özel, dinamik ve hiper-kişiselleştirilmiş çözümler sunuyor.

Yapılan açıklamaya göre, son bir yılda 60 milyondan fazla sohbet gerçekleştirerek 5 milyondan fazla müşteriye destek olan Ugi;

Gelişmiş yapay zeka teknolojisiyle konuşmalar arasında bağlamı takip edebiliyor, önceki konuşmaları dikkate alarak müşteriyle daha doğal ve anlamlı diyaloglar kuruyor.

Jenerik yanıtlar yerine üretken yapay zeka desteğiyle kişinin sorduğu soruya göre özelleşebilen, kişiye özel yanıt verebiliyor ve bu sayede kullanıcıların ihtiyaçlarını daha iyi anlayarak esnek ve empatik bir bankacılık deneyimi yaşatıyor.

Kredi ve hesap kartlarıyla ilgili bilgi ve başvuru desteği, kredi kartı borcu ödeme, kart şifre işlemleri, para transfer süreci ve bilgi güncellemeleri konularında üretken yapay zeka ile yanıt veriyor.

Ugi ilerleyen dönemde de kendini sürekli geliştirerek daha fazla konuda destek olacak; kişiye özel ve daha akıllı cevaplarla tıpkı bir kişisel asistan gibi müşterilere hizmet verecek.

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ceren Acer Kezik, "Üretken yapay zeka, bankacılığı sadece dijitalleştirmekle kalmıyor, ona yepyeni bir boyut kazandırıyor. Yapay zekaya entegre edilen üretken modeller, chatbot'ların yalnızca komutlara bağlı kalmasının ötesine geçerek, kullanıcıların niyetini anlamasını ve onlara çok daha doğal, içgörülü yanıtlar vermesini sağlıyor. Müşterilerimizin finansal dünyadaki tüm sorularına, bir insanla sohbet eder gibi yanıt alabilecekleri, duyarlı ve empatik bir deneyim sunan bir yapı inşa ediyoruz. Bu vizyonun somutlaşmış hali ise akıllı asistanımız Ugi.

Ugi, yalnızca sorulara yanıt vermekle kalmayıp, kullanıcıların finansal hayatlarını kolaylaştıran akıllı bir yol arkadaşı olmayı hedefliyor. Üretken yapay zekanın sunduğu fırsatlarla, ihtiyaçları proaktif bir şekilde öngörerek en akıllı çözümleri sunmaya odaklanıyor. Kullanıcılarının gerçekleştirdiği işlemleri, taleplerini ve geri bildirimlerini sürekli öğrenerek, her geçen gün daha yetkin hale geliyor ve kişiselleştirilmiş finansal deneyimi bir adım öteye taşıyor. Kullanıcılarının gerçekleştirdiği işlemleri, taleplerini ve geri bildirimlerini sürekli öğrenen Ugi, zamanla yetkinliklerini daha da artırarak müşterilerimizin vazgeçilmez finansal danışmanı haline gelecek. Biz bu vizyonla geleceğe doğru ilk büyük adımı attık, sürekli gelişen bir yolculukta da yeni adımlar atmaya devam edeceğiz." dedi.

Yapay zekanın müşteri deneyimini dönüştürürken aynı zamanda iş süreçlerini de yeniden şekillendirdiğine değinen Kezik, "Yapay zekayı pazarlama ve satış, fiyatlama, fraud, kredi değerlendirme, müşteri memnuniyeti gibi birçok alanda uzun yıllardır kullanıyoruz. Hem müşteriyle temas eden süreçlerde hem de iç operasyonlarda yapay zekadan faydalanarak daha geniş bir etki alanı oluşturuyoruz. Özellikle verimlilik ve üretkenlik konusunda yapay zekanın sunduğu fırsatlar göz ardı edilemez.

Bilgiye hızlı ve doğru şekilde ulaşmayı sağlarken, doküman tarama, özetleme, bilgi çıkarımı gibi süreçleri optimize ediyor. Rutin raporlamaların otomatize edilmesiyle çalışanlarımız daha stratejik ve üretici işlere odaklanabiliyor. Bunun yanı sıra, temel bankacılık işlemlerinin hızlandırılmasından ATM'lerdeki nakit akışının daha doğru tahmin edilmesine, çağrı merkezlerindeki etkileşimlerin iyileştirilmesine kadar geniş bir yelpazede müşteri deneyimini ileriye taşıyoruz. Yapay zeka aslında sunduğu imkanlarla insanı güçlendiriyor. Yapay zeka asistanları, müşteriye dair ipuçlarından yatırım ürünlerine kadar çalışanlarımız için de bir 'yardımcı pilot' görevi üstlenebilecek. Biz de bu dönüşümü desteklemeye ve yapay zeka ile iş süreçlerimizi daha akıllı hale getirmeye devam edeceğiz" diye konuştu. - İSTANBUL