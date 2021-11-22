Gaziantep Ticaret Borsası
22.11.2021 11:52
Gaziantep Ticaret Borsası'nda çakır arpanın kilogramı 3,23 ila 3,25 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsası'nda çakır arpanın kilogramı 3,23 ila 3,25 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Sert buğday (Güneydoğu)
|Kg
|4,45
|4,85
|Ekmeklik buğday
|Kg
|4,15
|4,50
|Çakır arpa
|Kg
|3,23
|3,25
|Beyaz arpa
|Kg
|3,20
|3,21
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|10,90
|11,20
|Mısır
|Kg
|3,28
|3,32
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