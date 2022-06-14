Osmaniye Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı 7 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|7,00
|7,00
|Mısır
|Kg
|5,25
|6,02
Kaynak: AA
Ekonomi, Son Dakika
Son Dakika › Ekonomi › Osmaniye Ticaret Borsası - Son Dakika
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