Osmaniye Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 7 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
Polatlı Ticaret Borsasında ilk kez kanola satışı gerçekleştirildi
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|6,40
|7,00
|Arpa
|Kg
|6,00
|6,00
Kaynak: AA
Ekonomi, Son Dakika
Son Dakika › Ekonomi › Osmaniye Ticaret Borsası - Son Dakika
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