Gaziray Hattında ve Diğer Banliyö Hatlarında Kullanılacak Tren Setlerinin Tip Onayı ve Tescil Kriterleri Belirlendi

Ekonomi

Gaziray hattında ve altyapı ile araç arayüzleri uyumlu olan diğer banliyö hatlarında çalıştırılacak banliyö tren setlerinin tip onayı ve tescili için esas alınacak teknik emniyet şartlarının ve demir yolu altyapısı ile uyumluluğun sağlanmasına yönelik değerlendirme kriterleri belirlendi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan "Gaziray Hattında ve Arayüzleri Uyumlu Olan Diğer Banliyö Hatlarında Kullanılacak Banliyö Tren Setlerinin Tip Onay ve Tescil Kriterlerine İlişkin Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle Gaziray hattında ve altyapı ile araç arayüzleri uyumlu olan diğer banliyö hatlarında çalıştırılacak tren setlerinin tip onayı ve tescili için esas alınacak teknik emniyet şartları ve demir yolu altyapısı ile uyumluluğun sağlanmasına yönelik değerlendirme kriterleri belli oldu.

Buna göre, Gaziray banliyö tren setlerinin tip onay ve tesciline yönelik uygunluk değerlendirmesi Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğünce görevlendirilmiş kuruluş olan DeBo'lar tarafından yapılacak.

Değerlendirme sürecinin olumlu sonuçlanması durumunda ulusal kurallara uygunluk raporu düzenlenerek başvuru sahibine teslim edilecek.

Sürecin olumsuz sonuçlanması veya sonuçlanmadan durdurulması halinde ise rapor Genel Müdürlüğün bilgisine sunulacak.