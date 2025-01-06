Gebelikte Yürüme Analizi Önemli

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Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Yürüyüş Analizi Merkezi'nden Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Fuat Bilgili, gebelik döneminde vücutta meydana gelen hormonal ve biyomekanik değişikliklerin, ayak ve yürüyüş sağlığını etkilediğini ve yürüme analizinin bu süreçte kritik rol oynadığını bildirdi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, gebelik, hormonal değişimlerin ve artan vücut ağırlığının etkisiyle kas ve eklem sistemini doğrudan etkiliyor ve bu süreçte ayak kemerinde düzleşme ve basınç dağılımında değişiklikler meydana geliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Bilgili, bu değişikliklerin yalnızca ayak ağrılarına değil, duruş bozuklukları, bel, sırt ve eklem ağrılarına da zemin hazırlayabildiğini belirtti.

Yürüme analizinin, gebelikte ayak sağlığını korumada kritik bir rol oynayacağının bilgisini paylaşan Bilgili, "Bu analizle ayak biyomekaniğindeki değişimleri erken tespit ediyor, kişiye özel ortopedik tabanlıklar ve ayakkabı önerileri sunuyoruz. Böylece gebelik süreci daha konforlu ve sağlıklı hale geliyor." ifadelerini kullandı.

Bilgili, gebelikte ayak sağlığını korumanın bebeğin sağlığına da dolaylı katkı sağladığını vurgulayarak, doğum sonrası süreçte özel egzersizler ve desteklerle kadınların hızlıca toparlanabileceğini aktardı.

Gebelikte yürüme analizi yaptırmanın hem annenin dengesini güçlendirdiğine hem de sağlık sorunlarını önlediğine işaret eden Prof. Dr. Fuat Bilgili, "Ayak sağlığınıza dikkat ederek gebelik sürecini daha rahat geçirebilir, bebeğiniz için sağlam adımlar atabilirsiniz." açıklamalarında bulundu.