Geçici gelir ve kurum vergi beyannameleri için süre uzatıldı - Son Dakika
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Geçici gelir ve kurum vergi beyannameleri için süre uzatıldı

13.05.2022 19:37
Geçici gelir ve kurum vergi beyannameleri için süre uzatıldı

Yılın ilk çeyreğine ait gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri, 20 Mayıs'a uzatıldı.

Yılın ilk çeyreğine ait gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri, 20 Mayıs'a uzatıldı.

Söz konusu süre uzatımına ilişkin Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) internet sitesinde sirküler yayımlandı.

Buna göre, 17 Mayıs sonuna kadar verilmesi gereken, 2022 I. geçici vergi dönemine (Ocak-Şubat-Mart) ait gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin, ödeme süreleri 20 Mayıs günü sonuna kadar uzatıldı.

Söz konusu süre uzatımı, ilgili geçici vergi dönemi itibarıyla beyanname verme tarihi 17 Mayıs günü sonu olan özel hesap dönemine tabi mükellefleri de kapsayacak.

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Mayıs, Vergi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Geçici gelir ve kurum vergi beyannameleri için süre uzatıldı - Son Dakika


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