Gedik Piliç Ege’de Dördüncü Oldu

Ekonomi

Kanatlı sektörünün rekortmen markası Gedik Piliç, Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracat verilerine göre 2024 yılında gerçekleştirdiği ihracat ile Ege Bölgesi dördüncüsü oldu.

Ege İhracatçı Birlikleri tarafından gerçekleştirilen "Ege İş Dünyası Buluşmaları", Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kandemir ev sahipliğinde Uşak Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleşti. Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreteri İ. Cumhur İşbırakmaz ve Ege İhracatçı Birlikleri Devlet Yardımları Şubesi uzmanları tarafından Ticaret Bakanlığı'nın ihracatçılara sağladığı ihracat destekleriyle ilgili Uşaklı firmalarına sunum yaptıkları toplantı sonunda Uşak'ta yerleşik, 20 yılı aşkın süredir ihracat yapan 20 firmaya ödülleri verildi.

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracat verilerine göre 2024 yılında gerçekleştirdiği ihracat ile Ege Bölgesi dördüncüsü olan Gedik Piliç de 20 yılı aşkın süredir ihracat yapan bir Uşak firması olarak ödülünü aldı.

Ege İş Dünyası Uşak Toplantısı sonunda Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği ve Ege İhracatçı Birlikleri heyeti, Gedik Piliç firmasını ziyaret ederek Gedik Piliç Yönetim Kurulu Başkanı Osman Gedik'ten hem firmanın faaliyetleri hem de üretim tesisleri hakkında bilgi aldı.

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit ve Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreteri İ. Cumhur İşbırakmaz, Türkiye kanatlı sektörünün öncü firmalarından olan ve Uşak iline bağlı Eşme ilçesinde 3 bin 500 kişiye doğrudan istihdam sağlayan Gedik Piliç'in Ege Bölgesi ve Uşak iline yaptığı değerli katkılardan dolayı Osman Gedik'e teşekkür belgesi takdim ederek, başarılarının devamını diledi. - UŞAK