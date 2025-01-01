Genç Girişimci Termal Tesis Kurdu - Son Dakika
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Ekonomi

Genç Girişimci Termal Tesis Kurdu

Genç Girişimci Termal Tesis Kurdu

Beyza Kacal Kalaycı, TKDK'dan aldığı destekle termal turizme hizmet eden bir tesis kurdu.

01.01.2025 11:46
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Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde yaşayan Beyza Kacal Kalaycı, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) aldığı hibeyle kurduğu tesiste termal turizme hizmet veriyor.

Kalaycı, ilçenin Yaylabağı beldesine bir termal tesis kurmaya karar verince hazırladığı projeyle TKDK'den onay aldı.

Aldığı destekle 16 villadan oluşan işletmeyi faaliyete geçiren Kalaycı, 7 aydır misafirlerine iyi hizmet verebilmek ve termal turizme katkı sağlamak için çaba gösteriyor.

Tesisi kurma fikri ortaya çıkınca Eskişehir'den beldeye taşınan Kalaycı, AA muhabirine, beldedeki kendilerine ait arsayı değerlendirmek isteyince bir araştırma içerisine girdiğini söyledi.

Kalaycı, bu doğrultuda termal tesis fikrinin ortaya çıktığını belirterek "Yaşım küçük ama 'Ben de başarabilirim.' dedim. İş konusunda araştırma yaparken TKDK'yi inceledim. Destek almaya karar verdim." dedi.

"Villalarımızda misafirlerimiz ev konforunda rahat ediyor"

Desteğin gelmesiyle işleri hızlandırdığını anlatan Kalaycı, şöyle konuştu:

"Beldenin termal suyunu kullanmak istedik. TKDK tarafından Türkiye-AB eş finansmanıyla verilen hibeden yaklaşık 4 milyon lira aldık. Tesise toplam 7,5 milyon harcama yaptık. İşletmemize daha çok Antalya, İstanbul, Bursa'dan geliyorlar. Tesiste 16 villa bulunuyor. İki katlı villalarımızda misafirlerimiz ev konforunda rahat ediyor. Burası ailesi ve arkadaşlarıyla bir arada vakit geçirmek isteyen herkesin tercih ettiği bir yer haline geldi. Bu süreçte desteğini esirgemeyen herkese çok teşekkür ederim."

Kalaycı, kadın girişimcilerin özellikle de gençlerin başarılı olabileceklerine öncelikle kendilerinin inanması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, İhsaniye, Ekonomi, Termal, Turizm, Kadın, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Genç Girişimci Termal Tesis Kurdu - Son Dakika

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