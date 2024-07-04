Genç MÜSİAD, Altın Konteyner İhracat Ödülleri için başvuruları kabul ediyor

Ekonomi

Genç MÜSİAD tarafından bu yıl dördüncüsü gerçekleşecek Altın Konteyner İhracat Ödülleri için son başvuru tarihi 20 Temmuz olarak belirlendi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre Genç Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), ülke ekonomisine ihracat yaparak katkı sunan gençlerin sayısını artırmak ve gençlerin ihracata daha fazla teşvik edilmesi amacıyla "Altın Konteyner İhracat Ödülleri" törenini düzenliyor.

Bu yıl ağustos sonunda dördüncü kez gerçekleştirilecek törende, ihracat yaparak hem sektörde hem de kendi alanında uzmanlaşmış gençlere 15 farklı kategoride ödül verilecek.

Yeni kategorilerin eklendiği ödüllerde ilk kez hizmet ihracatı ve parlayan teknoloji alanlarında da en iyiler belirlenecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Genç MÜSİAD Başkanı Cahit Ertemel, törenin genç ihracatçıları teşvik ettiğini ve başarıların ödüllendirildiğini ifade etti.

-"Ödül töreni alanında tek olma kimliğini sürdürüyor"

Altın Konteyner İhracat Ödülleri için geri sayımı başlattıklarına işaret eden Ertemel, şu bilgileri paylaştı:

"Ağustos ayının sonunda gerçekleştireceğimiz 35 yaşının altındaki genç ihracatçılara yönelik olan bu ödül töreni, alanında tek olma kimliğini sürdürüyor. Geçtiğimiz yıl Ticaret Bakanımız Prof. Dr. Ömer Bolat'ın katılımlarıyla gerçekleştirdiğimiz ödül törenimizde 13 farklı kategoride ödüller vermiştik. Bu yıl da inşallah 15 farklı kategoride çok önemli projelere ödüller vereceğiz."

Ertemel, Genç MÜSİAD'a üyelik şartının aranmadığına dikkati çekerek ülke ticaretine katkı sağlayan gençleri ödüllendirmeyi hedeflediklerini aktardı.

Tüm genç ihracatçıları ödüllere başvurmaya davet eden Ertemel, "Altın Konteyner İhracat Ödülleri ile genç ihracatçılarımızı tanımak, gençlerin ihracat potansiyelini ortaya çıkarmak ve onları daha da cesaretlendirmek, "marifet iltifata tabidir" düsturuyla başarıyı takdir etmek ve onları tanıtmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.