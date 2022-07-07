Geleceği şekillendirecek yetenekler ING Practica Kampı'na katıldı - Son Dakika
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Geleceği şekillendirecek yetenekler ING Practica Kampı'na katıldı

07.07.2022 10:46
Geleceği şekillendirecek yetenekler ING Practica Kampı'na katıldı

ING'nin Uluslararası Yetenek Programı kapsamında düzenlenen, adayların ve kurumun birbirini tanımasını sağlayan Practica Kampı, global platform üzerinden gerçekleştirilen değerlendirme sürecini başarıyla tamamlayan yeteneklerin katılımıyla gerçekleşti.

ING'nin Uluslararası Yetenek Programı kapsamında düzenlenen, adayların ve kurumun birbirini tanımasını sağlayan Practica Kampı, global platform üzerinden gerçekleştirilen değerlendirme sürecini başarıyla tamamlayan yeteneklerin katılımıyla gerçekleşti.

ING'den yapılan açıklamaya göre, çalışan mutluluğu için esnek ve yenilikçi olmayı önceliklendiren ve esnek çalışma koşullarının öncülerinden ING Türkiye, 14 yıldır düzenlenen ve ING'nin faaliyet gösterdiği 16 ülkede uygulanan Uluslararası Yetenek Programı (ING International Talent Program-ITP) ile geleceğin liderlerini yetiştiriyor.

Bu kapsamda programa başvuran ve global platform üzerinden gerçekleştirilen değerlendirme sürecini başarıyla tamamlayan adaylar, ING Türkiye Genel Müdürlük binasında gerçekleştirilen Practica Kampı etkinliğine katılarak ING kültürünü ve çalışmak istedikleri iş kollarını yakından tanıma fırsatına sahip oldu.

Adaylar kurum kültürünü ve çalışmak istedikleri iş kollarını yakından tanıdı

ING Türkiye ve ING Grubu'ndan farklı konuşmacıların adaylarla buluştuğu Practica Kampı'na katılan genç yetenekler bir gün boyunca ING Türkiye yönetimi ve çalışanları ile genel müdürlük binasında bir araya gelirken, kurumu ve iş kollarını yakından tanıyarak kurumsal ve bireysel değerlerin uygunluğunu değerlendirip vaka çalışmalarına dahil oldu.

Practica Kampı ile ING kültürünü daha yakından tanıma fırsatı bulan adaylar, etkinliğin ardından çalışmak istedikleri iş kolları ile gerçekleştirecekleri mülakatın ardından seçildikleri takdirde Uluslararası Yetenek Programı'na dahil olarak ING Türkiye bünyesinde çalışmaya başlayacak.

Genç yetenekler, yurt dışında gerçekleşen eğitim programları, uluslararası geçerliliğe sahip sertifikasyon programları, kısa ve uzun dönem yerel ve global rotasyon fırsatlarını içeren 2 yıllık programa dahil olarak kariyerlerine devam edecek.

"Genç yeteneklere geleceklerini şekillendirme imkanını sunuyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ING Türkiye İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Meltem Kalender Öztürk, ING olarak "Önce kendin olursun, sonra ING'li" yaklaşımını stratejilerinin merkezine aldıklarını ve çalışanlara yenilikçi ve esnek bir çalışma ortamı sunduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bununla beraber, çalışanların kendi potansiyellerini gösterebilecekleri ve mutlu olabilecekleri bir pozisyonda görevlendirilmelerinin başarı için önemli bir etken olduğuna inanıyoruz. Bu kapsamda, ING ailesine genç yetenekleri kazandırmayı hedeflediğimiz ve oldukça ilgi gören ING Practica Kampı'na değer veriyoruz, çünkü en baştan doğru eşleşmenin gerçekleşebilmesi için adayların ve kurumun birbirini tanımasının önemli olduğuna inanıyoruz. Ayrıca, yetenek programımız ile iş fırsatının ötesinde genç yeteneklere geleceklerini şekillendirme imkanını sunuyoruz. ING'de çalışan mutluluğu için esnek ve yenilikçi olmayı başarının anahtarı olarak görüyoruz ve öncü esnek çalışma modellerimizle beraber Flexi Kariyer, Flexi İzin ve FlexMe Esnek Yan Haklar gibi yenilikçi uygulamaları hayata geçirerek çalışanlarımız için esneklik dünyamızı genişletmekten mutluluk duyuyoruz."

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Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Geleceği şekillendirecek yetenekler ING Practica Kampı'na katıldı - Son Dakika

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