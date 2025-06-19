Gençler Tarımın Geleceğini Şekillendirecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Gençler Tarımın Geleceğini Şekillendirecek

19.06.2025 14:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı, gençlerin tarıma yönelmesinin önemini vurguladı ve destek sözü verdi.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "Geleceğini sağlam temellere oturtmak için gençlerin sektörde etkin bir rol üstlenmesi büyük önem taşımaktadır. Bizler, gençlerin tarımı bir gelecek mesleği olarak benimsemelerinin zorunlu olduğuna inanıyoruz. Tarım sektöründeki yaş ortalaması giderek yükselmekte ve kırsaldan kente göç nedeniyle üretici sayısında azalma yaşanmaktadır" dedi.

Doğan, yaptığı açıklamada "Tarımın geleceğini sağlam temellere oturtmak için gençlerin sektörde etkin bir rol üstlenmesi büyük önem taşımaktadır. Bizler, gençlerin tarımı bir gelecek mesleği olarak benimsemelerinin zorunlu olduğuna inanıyoruz. Tarım sektöründeki yaş ortalaması giderek yükselmekte ve kırsaldan kente göç nedeniyle üretici sayısında azalma yaşanmaktadır. Bu durum, gıda üretiminin geleceği ve sürdürülebilirliği için tehlikelidir. Oysa ki genç nüfus, yeniliklere açık yapıları, teknolojiye yatkınlıkları ve enerjileri ile tarım sektörüne yeni bir soluk getirebilir. Geleneksel yöntemlerin modern tekniklerle buluşması, dijital tarım uygulamalarının daha hızlı benimsenmesi ve verimliliğin artırılması için gençlerin sektöre kazandırılması şarttır" diye konuştu.

Doğan, şöyle devam etti:

"Gençlerin tarıma yönelmesi sadece ekonomik değil, sosyal ve çevresel açıdan da birçok fayda sağlayacaktır. Tarımın sadece bir geçim kaynağı değil, aynı zamanda stratejik bir sektör olduğunun bilincinde olan genç girişimciler, üretim süreçlerine yenilikçi çözümler getirerek tarımın dönüşümüne öncülük edebilir. Akıllı tarım teknolojileri, sürdürülebilir üretim modelleri, organik tarım uygulamaları ve alternatif ürün çeşitlendirmeleri gibi alanlarda gençlerin etkinliği sektörü ileriye taşıyacaktır. Bu amaç doğrultusunda, gençlerin tarıma yönelmesi için bazı önemli adımların atılması gerekmektedir. Tarım gençler için cazip bir kariyer alternatifi haline getirilmelidir. Tarım eğitiminin daha erken yaşlarda başlaması, tarım teknolojileri ve girişimcilik odaklı eğitim programlarının artırılması önemlidir. Genç çiftçilere yönelik, sosyal güvencenin devlet tarafından ödenmesi, özel teşvikler, hibe programları ve düşük faizli finansman ile imkanları arttırılmalı; tarımda teknoloji kullanımı kolaylaştırılmalıdır. Bir çok kırsalda lise olmadığı için çiftçiler çocuklarını okutmak için göç edebiliyor, bunu önlemek için çok nüfuslu kırsal yerleşimlerde lise eğitimi de verilmelidir. Ayrıca yaşam kalitesinin artırılması, da gençlerin tarımsal üretime yönelmesini destekleyecektir."

Doğan, "Gelecek, gençlerin ellerinde şekillenecek. Tarımda genç bir neslin varlığı; verimli üretim, yenilikçi yaklaşımlar ve sürdürülebilir kalkınma demektir. Bu yüzden tarımı yalnızca bir geçim kaynağı değil, bir yaşam biçimi, bir stratejik sektör olarak görüp gençlerimize bunu anlatmalı, onların önünü açmalıyız. Biz Yüreğir Ziraat Odası olarak Çukurova'nın bereketli topraklarında gençlerin enerjisiyle tarımın geleceğini daha parlak hale getirmek için çalışmalar yapmaya, gençlerimizin tarıma yönelmesi için elimizden gelen tüm desteği vermeye hazırız. Çünkü biliyoruz ki gençlerin olduğu bir tarım, güçlü bir gelecek demektir" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA

Mehmet Akın, Teknoloji, Ekonomi, Yüreğir, Eğitim, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gençler Tarımın Geleceğini Şekillendirecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Babasına yardım için gelen ekiplere tepki gösterdi: Seni ölüme terk ediyorum Babasına yardım için gelen ekiplere tepki gösterdi: Seni ölüme terk ediyorum
İran’da Mossad ajanının yakalanma anı Aracından çıkanlar dehşete düşürdü İran'da Mossad ajanının yakalanma anı! Aracından çıkanlar dehşete düşürdü
İngiltere savaşa mı katılıyor Süveyş Kanalı’ndaki görüntü ses getirdi İngiltere savaşa mı katılıyor? Süveyş Kanalı'ndaki görüntü ses getirdi
Ünlü sunucu Cat Deeley gerçek adını seneler sonra açıkladı Ünlü sunucu Cat Deeley gerçek adını seneler sonra açıkladı
Fenerbahçe’nin yeni transferi 18 yaşına basar basmaz formayı giyecek Fenerbahçe'nin yeni transferi! 18 yaşına basar basmaz formayı giyecek
Muharrem İnce’nin CHP’ye katılacağı tarih belli oldu Muharrem İnce'nin CHP'ye katılacağı tarih belli oldu
Trump, İran’a yönelik saldırı planını onayladı, saldırı her an başlayabilir Trump, İran'a yönelik saldırı planını onayladı, saldırı her an başlayabilir
“Zararsız öldürmeyin“ dediği kara yılan 2 kez elini ısırdı "Zararsız öldürmeyin" dediği kara yılan 2 kez elini ısırdı
İran’ın füze saldırısında eski bakanın evi yerle bir oldu İran'ın füze saldırısında eski bakanın evi yerle bir oldu
SpaceX roketi Starship, test sırasında alev topuna dönerek patladı SpaceX roketi Starship, test sırasında alev topuna dönerek patladı
İran ligindeki Türk takımının stadında çekilen görüntü tüyleri diken diken etti İran ligindeki Türk takımının stadında çekilen görüntü tüyleri diken diken etti

08:22
Mozambikli şarkıcının ölümü şaibe yarattı, sağlık müdürlüğü devreye girdi
Mozambikli şarkıcının ölümü şaibe yarattı, sağlık müdürlüğü devreye girdi
07:51
Avrupa ülkesi savaşta İran’dan yana tavır aldı: İsrail suç çetesi tarafından yönetiliyor
Avrupa ülkesi savaşta İran'dan yana tavır aldı: İsrail suç çetesi tarafından yönetiliyor
07:48
Anlaşma tamam İngiltere ve ABD, İran’a karşı birleşti
Anlaşma tamam! İngiltere ve ABD, İran'a karşı birleşti
07:03
Savaşta 8. gün İsrail siber güvenlik merkezi imha edildi
Savaşta 8. gün! İsrail siber güvenlik merkezi imha edildi
00:55
İran Dışişleri Bakanı Arakçi’ye suikast girişimi
İran Dışişleri Bakanı Arakçi'ye suikast girişimi
13:56
Sivil polis, telefonunu çaldığını iddia ettiği kişiyi boğarak öldürdü
Sivil polis, telefonunu çaldığını iddia ettiği kişiyi boğarak öldürdü
13:50
Böyle baba olmaz olsun 4 aylık çocuğunu balkondan atmaya kalktı
Böyle baba olmaz olsun! 4 aylık çocuğunu balkondan atmaya kalktı
13:35
Kate Middleton’ın Royal Ascot at yarışlarına katılmaması endişe yarattı
Kate Middleton'ın Royal Ascot at yarışlarına katılmaması endişe yarattı
13:22
Caner Erkin’e büyük şok
Caner Erkin'e büyük şok
12:14
Son şampiyondan Nico Williams bombası
Son şampiyondan Nico Williams bombası
12:09
Hande Erçel ve Barış Arduç yine çok konuşuluyor Ateşli sahneler olay oldu
Hande Erçel ve Barış Arduç yine çok konuşuluyor! Ateşli sahneler olay oldu
12:04
Fenerbahçe ve Galatasaray 50 milyon euroluk yıldız için yarışa girdi
Fenerbahçe ve Galatasaray 50 milyon euroluk yıldız için yarışa girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2025 08:42:09. #7.13#
SON DAKİKA: Gençler Tarımın Geleceğini Şekillendirecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.