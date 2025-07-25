Genesis GMR-001 Hypercar Testlerini Tamamladı - Son Dakika
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Ekonomi

Genesis GMR-001 Hypercar Testlerini Tamamladı

25.07.2025 17:37
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Genesis Magma Racing'in GMR-001 Hypercar projesinin ilk testleri Fransa'da başarıyla gerçekleştirildi.

Hyundai'nin lüks otomobil markası Genesis'in yarış departmanı Genesis Magma Racing, GMR-001 Hypercar projesinde önemli bir eşiği daha geçerek ilk testleri başarıyla tamamladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Genesis, Magma Racing ile "GMR-001 Hypercar" modelini geliştirdi.

2026 FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda yarışması planlanan GMR-001 modelinin ilk testleri Fransa'daki Le Castellet pistinde gerçekleştirildi. Bu test, hem aracın üretim süreci hem de genel proje takvimi açısından bir kilometre taşı oldu.

Le Mans 24 Saat yarışının ardından başlatılan üretim çalışmaları, Genesis Magma Racing'in şasi ortağı Oreca'nın Paul Ricard Pisti yakınındaki tesislerinde yürütüldü.

V8 çift turbo motora sahip olan aracın ilk çalıştırması, Oreca teknisyenleri ile Genesis mühendislerinin ortak çalışmasıyla başarıyla gerçekleştirildi.

Hyundai Motor Grubu çatısı altındaki Hyundai Motorsport'un Güç Aktarma Organları Departmanı tarafından Haziran 2024'te geliştirme çalışmaları başlatılan motor, markanın Dünya Ralli Şampiyonası'nda kullanılan şampiyonluk motorlarından esinlenilerek tasarlandı.

İlk prototipin şubat ayında çalıştırılmasının ardından, farklı test platformlarında simülasyon verileri ile karşılaştırmalı performans ve verimlilik ölçümleri gerçekleştirildi. Şasiye entegre edilen motor, testlerin bir sonraki evresine geçilmesini sağladı. İlk pist testlerinin ağustos sonunda yapılması planlanıyor.

Genesis Magma Racing ile Oreca arasındaki teknik işbirliği, aracın geliştirme takvimine uygun ilerlemesini sağladı. İlk aracın son montaj aşamaları sürerken, ikinci şasinin üretimiyle birlikte homologasyon öncesi test süreci hız kazanacak.

Teknik detayları paylaşılmayan GMR-001 modelinin, Hyundai Motorsport'un diğer yarış araçlarına da yön vermesi ve teknolojik gelişmelere katkı sağlaması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Genesis Magma Racing Takım Direktörü Cyril Abiteboul, "Bu tür projelerde takviminizde kırmızı kalemle işaretlediğiniz özel tarihler olur, işte bu da onlardan biriydi. İlk kez marşa basılması, GMR-001'in hayata geçtiği andı. Genesis Magma Racing için büyük bir adım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Teknoloji, Otomobil, Hyundai, Ekonomi, Fransa, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Genesis GMR-001 Hypercar Testlerini Tamamladı - Son Dakika

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