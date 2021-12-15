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Getir'in ABD'deki üçüncü durağı Boston oldu - Son Dakika

Getir'in ABD'deki üçüncü durağı Boston oldu

15.12.2021 10:19
Getir'in ABD'deki üçüncü durağı Boston oldu

Şikago ve New York'ta hizmet vermeye başlayarak ABD'ye hızlı bir giriş yapan Getir, ülkenin önemli eğitim ve finans merkezlerinden Boston'da sipariş almaya başladı.

Şikago ve New York'ta hizmet vermeye başlayarak ABD'ye hızlı bir giriş yapan Getir, ülkenin önemli eğitim ve finans merkezlerinden Boston'da sipariş almaya başladı.

'10 dakikada market ürünleri teslimatı' modelini Türkiye'de başlatıp dünyaya yayan Getir'in ABD'deki genişlemesi hızla devam ediyor. Kasım ayında ilk olarak Şikago ile Amerika kıtasına ayak basan Getir, bu ay içinde başlattığı New York operasyonundan sonra şimdi de Boston'da sipariş almaya başladı.

Harvard ve M.I.T. gibi dünyanın önde gelen üniversitelerine ev sahipliği yapmasının yanı sıra finans ve sağlık alanında da önemli bir merkez olan Boston, ABD'nin önemli şehirleri arasında yer alıyor. Şirket, ortalama 10 dakikada sunduğu hizmeti hem dinamik yaşam tarzlarıyla Bostonlulara hem de şehre farklı sebeplerle dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilere kısa zamanda sevdirmeyi hedefliyor.

Şikago ve New York'ta yoğun ilgi ile karşılanan şirket, Boston ile iki aydan daha kısa bir süre içinde ABD'nin 3 büyük şehrinde hizmet vermeye başlamış oldu. Şirketin bu yılın başında İngiltere ile başlayıp Hollanda, Almanya, Fransa, İspanya, İtalya ve Portekiz ile devam eden global yolculuğu şu anda 3 kıtada toplam 9 ülkeye ulaşmış durumda. - İSTANBUL

Getir'in ABD'deki üçüncü durağı Boston oldu

Tam Gemi Şok Denemeleri, New York, Chicago, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Getir'in ABD'deki üçüncü durağı Boston oldu - Son Dakika Ekonomi


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