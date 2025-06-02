Gıda Enflasyonu Düşüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Gıda Enflasyonu Düşüyor

02.06.2025 13:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TPF raporuna göre gıda enflasyonu azalıyor, 2025 ilk çeyreğinde toparlanma belirtileri var.

Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) 2024 yılı gıda perakendesi değerlendirme raporu ve 2025 yılı ilk çeyrek analizine göre enflasyonun gıda sektöründeki etkisi azalmaya başladı.

TPF'nin yayınladığı rapora göre, 2024 yılında yüksek fiyat artışları ve maliyet baskılarıyla mücadele eden gıda perakendesi sektörü, 2025'in ilk çeyreğinde sınırlı da olsa toparlanma sürecine girdi.

Ocak-Nisan 2025 döneminde gıda fiyatlarındaki artış oranları sırasıyla yüzde 5,47, yüzde 2,32, yüzde 4,94 ve yüzde 3 seviyelerinde gerçekleşirken yıllık gıda enflasyonu ise nisan ayı itibarıyla yüzde 36,09'a geriledi.

2024 yılında yüzde 70'i aşan gıda enflasyonuna kıyasla dikkate değer bir yavaşlamaya girildiğine dikkat çekilen raporda gıda perakendesi sektörü, enflasyonist baskılardan görece arınırken tüketici tercihleri de daha rasyonel ve dengeli bir çizgiye kaydı.

Enflasyonun ağırlık merkezi değişti

Enflasyonun ağırlık merkezinin gıda fiyatlarındaki artış hızının yavaşlamasıyla birlikte değiştiği bildirilen raporda, enflasyonun etkisinin başta eğitim, sağlık, barınma, kozmetik, kişisel bakım, tekstil ve hizmet sektörlerine kaydığına işaret edildi.

Raporda, 2025'in ilk çeyreği itibarıyla gıda dışı kalemlerdeki fiyat artışlarının hanehalkı bütçesinde yeni baskı alanları oluşturduğu, artık tüketicinin temel ihtiyaçlarını daha kontrollü karşılayabildiği ancak özel harcamalarında ciddi bir frenlemeye gittiği belirtilirken bu durumun perakende sektöründeki ürün dağılımını, kampanya stratejilerini ve müşteri davranışlarını yeniden şekillendirdiğine de dikkat çekildi.

2024'te başlayan fiyat odaklı alışveriş eğilimi, 2025'te daha seçici ve bilinçli bir modele evrilirken TPF raporunda özellikle taze ürünlerde kalite ve tedarikçi güvenilirliğinin öne çıktığı, markalı ürünlerde ise fiyat-duyarlılığının hala belirleyici olduğu ortaya koyuldu.

"Gıda enflasyonunda görülen düşüş sektör adına olumlu işaret"

TPF Başkanı Ömer Düzgün, hazırladıkları rapora ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, 2024 yılında yaşanan zorluklara rağmen yerel gıda perakende sektörünün güçlü bir dayanıklılık gösterdiğini belirterek, tüketicinin temel ihtiyaçlarına erişimin kesintisiz sağlandığını ve 2025'in ilk çeyreğiyle birlikte sektörün daha dengeli bir döneme girdiğini vurguladı.

Enflasyonun baskısının gıdadan çok özel tüketim, eğitim, sağlık, kozmetik ve konut gibi alanlara kaymış durumda olduğunu bildiren Düzgün, bu gelişmenin gıda tarafında fiyat istikrarına yönelik iyileşmenin sinyallerini verdiğini kaydetti.

Düzgün, yerel perakendeciler olarak dijitalleşme, verimlilik ve sürdürülebilirlik odaklı çalışmalarla rekabet gücünü artırmaya devam ettiklerine işaret ederek, "2025'in geri kalanında daha erişilebilir, daha istikrarlı bir piyasa yapısı oluşturmak mümkün. 2024 yılını yüksek maliyet artışlarıyla tamamlayan sektörümüz, 2025'in ilk çeyreğinde daha kontrollü bir sürece girdi. Özellikle gıda enflasyonunda görülen düşüş, sektör adına olumlu bir işaret. Ancak bugün geldiğimiz noktada enflasyon baskısının eğitimden özel tüketime kadar farklı alanlara kaydığını açıkça görüyoruz. Bu tablo, tüketici davranışları kadar ekonomik planlamaların da önemini arttırmaktadır. Gıda perakendesinde uzun süredir görmeyi arzu ettiğimiz düşüş trendinin başladığını görmekten mutluyuz. Sektörümüzün ve ülke ekonomimizin güçlü politikalarla bu sürecin kısa sürede daha da arzu ettiğimiz yerlere geleceğinden şüphemiz yok." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gıda Enflasyonu Düşüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Borcu olanlar dikkat Bugün son gün Borcu olanlar dikkat! Bugün son gün
Türkiye, Ay’ın güney kutbuna aynı anda iki keşif aracı gönderen ilk ülke olacak Türkiye, Ay'ın güney kutbuna aynı anda iki keşif aracı gönderen ilk ülke olacak
Kimyasal suya düşen işçi hayatını kaybetti Kimyasal suya düşen işçi hayatını kaybetti
Sinop’ta kaçak avlanan 363 kalkan balığı vatandaşa dağıtıldı Sinop'ta kaçak avlanan 363 kalkan balığı vatandaşa dağıtıldı
Yılanın ısırdığı çoban hayatını kaybetti Yılanın ısırdığı çoban hayatını kaybetti
Pazarcıdan tartıştığı kadına yumruk Pazarcıdan tartıştığı kadına yumruk
Direğe çarpan araç ikiye bölündü: Sürücü hayatını kaybetti Direğe çarpan araç ikiye bölündü: Sürücü hayatını kaybetti
Erkan Kolçak Köstendil yeni dizisi için imaj değiştirdi, hayranları aynı yorumu yaptı Erkan Kolçak Köstendil yeni dizisi için imaj değiştirdi, hayranları aynı yorumu yaptı
Şampiyon olan Fethiye İdmanyurdu, 3. Lig’den çekildi Şampiyon olan Fethiye İdmanyurdu, 3. Lig'den çekildi
Ukrayna’nın şok saldırısına Rusya’dan sert misilleme: 7 füze ve 472 İHA ile vurdular Ukrayna'nın şok saldırısına Rusya'dan sert misilleme: 7 füze ve 472 İHA ile vurdular
Trabzonspor’dan sezona damga vuracak Marcelo Brozovic harekatı Trabzonspor'dan sezona damga vuracak Marcelo Brozovic harekatı

13:46
Ticaret Bakanlığı 6 ürünü piyasadan toplatıyor
Ticaret Bakanlığı 6 ürünü piyasadan toplatıyor
12:12
İstanbul’da Rusya-Ukrayna barış zirvesi Heyeti değiştiren Ukrayna’dan umut dolu mesaj
İstanbul'da Rusya-Ukrayna barış zirvesi! Heyeti değiştiren Ukrayna'dan umut dolu mesaj
11:33
Aracından inerek diğer sürücüye bıçak çekti Genç kız “Baba gidelim“ diye yalvardı
Aracından inerek diğer sürücüye bıçak çekti! Genç kız "Baba gidelim" diye yalvardı
11:10
Böyle bir ölüm şekli yok Sadece 1 kişi kurtuldu, o da arkasına bakmadan kaçtı
Böyle bir ölüm şekli yok! Sadece 1 kişi kurtuldu, o da arkasına bakmadan kaçtı
10:50
Metin Gürcan’a casusluk suçundan 16 yıl 8 ay hapis
Metin Gürcan'a casusluk suçundan 16 yıl 8 ay hapis
18:09
Naci Görür’den Bingöl’deki 4.4 büyüklüğündeki depremle ilgili uykuları kaçıracak uyarı
Naci Görür'den Bingöl'deki 4.4 büyüklüğündeki depremle ilgili uykuları kaçıracak uyarı
17:58
Kayıp olarak aranıyordu, cansız bedeni ormanda uyuşturucu madde ile birlikte bulundu
Kayıp olarak aranıyordu, cansız bedeni ormanda uyuşturucu madde ile birlikte bulundu
17:49
Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı’nda 10 isimle yollar ayrıldı
Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı'nda 10 isimle yollar ayrıldı
17:47
Bakan Kurum, Özgür Özel’e Bayhan’ın şarkısıyla yanıt verdi
Bakan Kurum, Özgür Özel'e Bayhan'ın şarkısıyla yanıt verdi
17:41
Şanlıurfa sel oldu Ebru Yaşar konserine aktı Yeni şarkısı “Affet“ büyük beğeni topladı
Şanlıurfa sel oldu Ebru Yaşar konserine aktı! Yeni şarkısı "Affet" büyük beğeni topladı
17:39
Aziz Yıldırım’ın adaylık şartı sonrası imza sayısında büyük artış
Aziz Yıldırım'ın adaylık şartı sonrası imza sayısında büyük artış
17:39
Adalet Bakanı Tunç: Yeni düzenlemeyle oluşturulmaya çalışılan cezasızlık algısı ortadan kaldırılacak
Adalet Bakanı Tunç: Yeni düzenlemeyle oluşturulmaya çalışılan cezasızlık algısı ortadan kaldırılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2025 14:47:55. #7.13#
SON DAKİKA: Gıda Enflasyonu Düşüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.