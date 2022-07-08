Gıda kontrol ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde denetimlerini sıkılaştırdı

Ankara İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Korkmaz, Kurban Bayramı öncesinde gıda denetimlerini sıklaştırdıklarını belirterek, "Vatandaşların sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmesi için Ankara genelinde 300 civarında gıda kontrol görevlimiz şu anda denetim yapıyor." dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığının halkın güvenilir gıdaya ulaşması için yıl boyu sürdürdüğü gıda denetimleri Kurban Bayramı dolayısıyla sıklaştırıldı.

Başta unlu mamuller, tatlı, şeker ve şekerli mamuller üretim/satış yerleri ile gıda işletmelerine yönelik yapılan denetimler çerçevesinde, ürünlerin son tüketim tarihi, katkı maddeleri, taklit, tağşiş, hijyenik şartlara uygunluğu gibi konulara odaklanıldı.

Korkmaz, yaptığı açıklamada, gıda denetimlerinin bayram süresince de devam edeceğine dikkati çekerek, "Vatandaşların sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmesi için Ankara genelinde 300 civarında gıda kontrol görevlimiz şu anda denetim yapıyor." ifadesini kullandı.

Bayram dolayısıyla özellikle şekerleme, lokum ve kuruyemiş gibi bazı ürün gruplarının tüketiminin arttığını ifade eden Korkmaz, bu durumu merdiven altı üretim yapan firmaların fırsat olarak gördüğünü vurguladı.

Korkmaz, merdiven altı üretim yapanlara fırsat vermemek için ekiplerin iş başında olduğuna işaret ederek, denetimlerde ilk önce fiziki şartların ve belgelerinin kontrol edildiğini daha sonra ham madde ile hijyen kontrollerinin yapıldığını söyledi. Korkmaz, ürünlerden alınan numunelerin yetkili laboratuvarda analiz edildiğini kaydetti.

Yıl başından bu yana Ankara'da 51 binin üzerinde gıda denetimi yapıldığının bilgisini veren Korkmaz, uygunsuzluk tespit edilen 400 üzerindeki işletmeye 10 milyon lira idari para cezası uygulandığını bildirdi.

Korkmaz, vatandaşların şikayetlerini ALO 174 Gıda Hattı'ndan yetkililere bildirebileceğini aktardı.