Gıda kontrol ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde denetimlerini sıkılaştırdı - Son Dakika
Üye Girişi

Gıda kontrol ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde denetimlerini sıkılaştırdı

08.07.2022 13:16

Ankara İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Korkmaz, Kurban Bayramı öncesinde gıda denetimlerini sıklaştırdıklarını belirterek, "Vatandaşların sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmesi için Ankara genelinde 300 civarında gıda kontrol görevlimiz şu anda denetim yapıyor.

Ankara İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Korkmaz, Kurban Bayramı öncesinde gıda denetimlerini sıklaştırdıklarını belirterek, "Vatandaşların sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmesi için Ankara genelinde 300 civarında gıda kontrol görevlimiz şu anda denetim yapıyor." dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığının halkın güvenilir gıdaya ulaşması için yıl boyu sürdürdüğü gıda denetimleri Kurban Bayramı dolayısıyla sıklaştırıldı.

Başta unlu mamuller, tatlı, şeker ve şekerli mamuller üretim/satış yerleri ile gıda işletmelerine yönelik yapılan denetimler çerçevesinde, ürünlerin son tüketim tarihi, katkı maddeleri, taklit, tağşiş, hijyenik şartlara uygunluğu gibi konulara odaklanıldı.

Korkmaz, yaptığı açıklamada, gıda denetimlerinin bayram süresince de devam edeceğine dikkati çekerek, "Vatandaşların sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmesi için Ankara genelinde 300 civarında gıda kontrol görevlimiz şu anda denetim yapıyor." ifadesini kullandı.

Bayram dolayısıyla özellikle şekerleme, lokum ve kuruyemiş gibi bazı ürün gruplarının tüketiminin arttığını ifade eden Korkmaz, bu durumu merdiven altı üretim yapan firmaların fırsat olarak gördüğünü vurguladı.

Korkmaz, merdiven altı üretim yapanlara fırsat vermemek için ekiplerin iş başında olduğuna işaret ederek, denetimlerde ilk önce fiziki şartların ve belgelerinin kontrol edildiğini daha sonra ham madde ile hijyen kontrollerinin yapıldığını söyledi. Korkmaz, ürünlerden alınan numunelerin yetkili laboratuvarda analiz edildiğini kaydetti.

Yıl başından bu yana Ankara'da 51 binin üzerinde gıda denetimi yapıldığının bilgisini veren Korkmaz, uygunsuzluk tespit edilen 400 üzerindeki işletmeye 10 milyon lira idari para cezası uygulandığını bildirdi.

Korkmaz, vatandaşların şikayetlerini ALO 174 Gıda Hattı'ndan yetkililere bildirebileceğini aktardı.

YORUMLAR
500
Tekirdağ'da Kurban Bayramı öncesi gıda denetimi Tekirdağ'da Kurban Bayramı öncesi gıda denetimi Çerkezköy Belediyesi Ekipleri, Kurban Bayramı Öncesi Cami ve Mescitleri Temizledi Çerkezköy Belediyesi Ekipleri, Kurban Bayramı Öncesi Cami ve Mescitleri Temizledi
Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gıda kontrol ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde denetimlerini sıkılaştırdı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:07 Karadağ'da Interpol operasyonu! Organize suç örgütü lideri Binali Camgöz yakalandı
14:41 Galatasaray antrenmanında Müslüm Gürses sesleri: Ne yaptımsa seni unutamadım
14:37 Suikasta uğrayıp hayatını kaybeden Shinzo Abe'den geriye, Türkiye'de dua ettiği görüntüler kaldı
14:14 Olcay Şahan'dan şaşırtan hamle! Futbola geri döndü, işte imzayı attığı takım
14:12 Sakarya'da nefret suçu! Çarşaflı kadınları çekip, "Sizde hiçbir şeyden nefret etmediğim kadar nefret ediyorum" yazan sağlık personeli açığa alındı
13:38 Kocasının kendisini aldattığı kadını bulup sokak ortasında dövdü: Bana AIDS bulaştırdılar
13:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı: Biraz daha sabır
13:08 Romanya basınından ilginç iddia: Erdoğan, Ianis Hagi'yi Galatasaray'a getirmek için uğraşıyor
12:34 Acun Ilıcalı ve sevgilisi Çağla Altunkaya düğünde görüntülendi! Çağlanın elbisesi ve çantası fiyatıyla şaşkınlık yarattı
12:20 Mitingde suikaste uğrayarak yaşamını yitiren Shinzo Abe kimdir? İşte merak edilen sorunun cevabı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2022 15:15:34. #1.13#
SON DAKİKA: Gıda kontrol ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde denetimlerini sıkılaştırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement