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Gıdada KDV indiriminden muaf tutulan bazı ürünler, yeniden listeye eklendi - Son Dakika

Gıdada KDV indiriminden muaf tutulan bazı ürünler, yeniden listeye eklendi

15.02.2022 10:59
Gıdada KDV indiriminden muaf tutulan bazı ürünler, yeniden listeye eklendi

Gıdada KDV'yi yüzde 8'den yüzde 1'e düşüren karara ilişkin listeden çıkarılan bazı ürünler, yeniden listeye eklendi.

Gıdada KDV'yi yüzde 8'den yüzde 1'e düşüren karara ilişkin listeden çıkarılan bazı ürünler, yeniden listeye eklendi.

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar'da sehven yapılan hata düzeltildi.

Resmi Gazete'de 13 Şubat'ta yayımlanan kararda, "buğday, arpa, mısır, yulaf, çavdar, darı, soya, sarımsak, zeytinyağı" gibi bazı ürünler, KDV'yi yüzde 1'e indiren uygulama listesinden çıkarılmıştı. Resmi Gazete'de bugün yayımlanan kararda, "Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"ın 4 üncü maddesinde sehven yer alan "3'üncü," ibaresi madde metninden çıkarılarak düzeltilmiştir." ifadesi yer aldı.

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Katma değer vergisi, Buğday, Gazete, Arpa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Gıdada KDV indiriminden muaf tutulan bazı ürünler, yeniden listeye eklendi - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Gıdada KDV indiriminden muaf tutulan bazı ürünler, yeniden listeye eklendi - Son Dakika
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