Giresun'da manda üreticilerinin yüzü güldü

Giresun'da 290 manda işletmesine 1 milyon 200 bin TL destek parası yatırıldı.

Giresun'da manda yetiştiriciliğini teşvik amacıyla yürütülen Manda Islah Projesi kapsamında il ekonomisine katkı sağlanmaya devam ediliyor.

Giresun Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ahmet Geldi, proje kapsamında bin 400 manda ve 700 malak için toplamda 1 milyon 200 bin TL 290 işletme sahiplerinin hesaplarına yatırıldığını söyledi.

Yem maliyetlerin yüksek olmasından dolayı yetiştiricilere bir nebze de olsa gelir sağlamanın, destek vermenin Giresun ekonomisine de bir canlılık katıldığını ifade eden Birlik Başkanı Geldi, "2012 yılında kurularak hızlı bir şekilde bütün hedeflerini gerçekleştiren birliğimiz, 2022 yılının destekleme ödemesini de manda sahiplerinin hesabına yatırmıştır. Manda Islah Projesi kapsamında bin 400 manda 700 malak sahibi olan 290 işletme sahibinin banka hesaplarına toplam 1 milyon 200 bin TL yatırılmıştır. Bundan önce ki bütün hedeflerini gerçekleştiren birliğimiz bundan sonra da İlimizdeki manda sayısını ve standardını yükseltmek için gece gündüz çalışacaktır" dedi.

Manda süt ürünleri üretim tesisi kurulacak

Manda ürünleri için üretim tesisi ve pazarlama ağının kurulması için de çalışmaların sürdürüldüğünü ifade eden Geldi, "Birliğimiz üyelerimizin desteklemelerden faydalanması, manda sütünün, yoğurdunun, faydalarının duyurulması ve üyelerimizin ürünlerinin pazarlanması hususlarında faaliyetlerimiz devam etmektedir. Bu kapsamda doğal enerji kaynağı olan manda ürünlerinin üretim tesisini de inşallah en kısa zamanda ilimize bölgemize kazandırmak üzereyiz. Bu tesisimizi çok önemsiyoruz çünkü üyelerimize daha fazla kazandırmak ilimizin, bölgemizin hayvancılığına katkı sağlamak istiyoruz" diye konuştu. - GİRESUN