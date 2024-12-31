Giresun İhracatı 541 Milyon Doları Geçti - Son Dakika
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Ekonomi

Giresun İhracatı 541 Milyon Doları Geçti

Giresun'dan 2024'ün ilk 11 ayında 541 milyon dolarlık ihracat yapıldı, ithalat artış gösterdi.

31.12.2024 14:44
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), verilerine göre Giresun'dan yılın ilk 11 ayında 541 milyon 194 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu, Kasım ayına ilişkin dış ticaret istatistiklerini yayımladı. Verilere göre Kasım ayında Giresun'dan ihracat yüzde 11,91 oranında azalarak 58 milyon 908 bin dolar olurken ithalat yüzde 26,31 oranında azalarak 2 milyon 204 bin dolar oldu. Yılın ilk 11 ayında ise Giresun'dan 541 milyon 194 bin dolarlık ihracat yapılırken, 21 milyon 574 bin dolarlık ithalat yapıldı.

Giresun'da yıllara göre ihracatta artış yaşanırken, 2024 yılının ilk 11 ayında bir önceki yılın 11 ayına göre yüzde 58,94 oranında artış yaşandı. İthalatta ise bir önceki yılın ilk 11 ayına göre yüzde 5,78 oranında artış oldu. 2023'ün ilk 11 ayında 340 milyon 493 bin dolarlık ihracata karşılık 20 milyon 395 bin dolarlık ithalat yapıldı. 2024'te ise 541 milyon 194 bin dolarlık ihracat yapılırken ithalat 21 milyon 574 bin dolar oldu. - GİRESUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Giresun İhracatı 541 Milyon Doları Geçti - Son Dakika

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