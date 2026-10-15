Giresun Uzgara\'da yüksek rakım incir hasadını şubat ayına kadar uzattı

Giresun'da normal şartlarda yaz mevsiminde olgunlaşan incir, yüksek rakımlı köylerde sonbahar ve kış aylarında dahi meyve vermeye devam ediyor. Hava şartlarına bağlı olarak şubat ayına kadar dallardan taze incir toplanabildiğini belirten Uzgara köyü sakinleri, ürettikleri lezzetli incirleri hem reçel yapıyor hem de şehir dışındaki yakınlarına gönderiyor.

Giresun merkez Batlama Vadisi'nde yer alan Uzgara köyünde incirin hasadı şubat ayına kadar sürüyor. Köylerinin yüksek rakımlı olması sebebiyle sahil şeridine ve aşağı kesimlere nazaran incir sezonunun çok daha uzun sürdüğünü belirten köy sakinlerinden Mustafa Kemal Erzincan, "Giresun Batlama Vadisi'ne bağlı Uzgara köyündeyiz. Köyümüz aşağılara nazaran yüksek rakımlı olduğu için hala incir meyve vermeye devam ediyor. Sezon bitene kadar sürekli ürün alabiliyoruz, adeta kış boyunca incir yiyoruz" dedi.

Hava şartlarına bağlı olarak dalındaki meyvenin tazeliğini koruduğunu aktaran Erzincan, "Mesela hava iki üç gün bozuk gitse bile ardından güneş açtığında incirler yeniden olgunlaşmaya ve meyve vermeye devam ediyor. Güneş açtıkça kendini yenileyen çok lezzetli ve güzel bir meyvemiz var. Bir sürü çeşidi var bu incirin. Tabağımızda patlıcan incirimiz ve ipek incirimiz var. Ayrıca burada 'goppak incir' dedikleri, İstanbul incirine benzeyen oldukça iri ve büyük bir tür daha yetiştiriyoruz. Bu aylarda en lezzetli meyvelerden biri incirdir" diye konuştu.

Toplanan ürünlerin nasıl değerlendirildiğini de anlatan Erzincan, "Topladığımız bu incirlerin reçelini yapıyoruz. Kuru ve sıcak güneş olduğunda kurutulabiliyor, hatta tarlada dalında bile kendiliğinden kuruduğu oluyor. Gurbetteki hemşehrilerimizden de yoğun talep geliyor, onlara da elimizden geldiği kadar paketleyip gönderiyoruz" dedi.