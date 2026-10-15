Giresun Uzgara'da yüksek rakım incir hasadını şubat ayına kadar uzattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Giresun Uzgara'da yüksek rakım incir hasadını şubat ayına kadar uzattı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Giresun Uzgara\'da yüksek rakım incir hasadını şubat ayına kadar uzattı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun merkeze bağlı Uzgara köyünde yüksek rakım, incir hasadını şubat ayına kadar uzatıyor. Hava şartlarına göre dalında olgunlaşan taze incirleri toplayan köy sakinleri, bunları reçel yaparak şehir dışındaki yakınlarına gönderiyor.

Giresun'da normal şartlarda yaz mevsiminde olgunlaşan incir, yüksek rakımlı köylerde sonbahar ve kış aylarında dahi meyve vermeye devam ediyor. Hava şartlarına bağlı olarak şubat ayına kadar dallardan taze incir toplanabildiğini belirten Uzgara köyü sakinleri, ürettikleri lezzetli incirleri hem reçel yapıyor hem de şehir dışındaki yakınlarına gönderiyor.

Giresun merkez Batlama Vadisi'nde yer alan Uzgara köyünde incirin hasadı şubat ayına kadar sürüyor. Köylerinin yüksek rakımlı olması sebebiyle sahil şeridine ve aşağı kesimlere nazaran incir sezonunun çok daha uzun sürdüğünü belirten köy sakinlerinden Mustafa Kemal Erzincan, "Giresun Batlama Vadisi'ne bağlı Uzgara köyündeyiz. Köyümüz aşağılara nazaran yüksek rakımlı olduğu için hala incir meyve vermeye devam ediyor. Sezon bitene kadar sürekli ürün alabiliyoruz, adeta kış boyunca incir yiyoruz" dedi.

Hava şartlarına bağlı olarak dalındaki meyvenin tazeliğini koruduğunu aktaran Erzincan, "Mesela hava iki üç gün bozuk gitse bile ardından güneş açtığında incirler yeniden olgunlaşmaya ve meyve vermeye devam ediyor. Güneş açtıkça kendini yenileyen çok lezzetli ve güzel bir meyvemiz var. Bir sürü çeşidi var bu incirin. Tabağımızda patlıcan incirimiz ve ipek incirimiz var. Ayrıca burada 'goppak incir' dedikleri, İstanbul incirine benzeyen oldukça iri ve büyük bir tür daha yetiştiriyoruz. Bu aylarda en lezzetli meyvelerden biri incirdir" diye konuştu.

Toplanan ürünlerin nasıl değerlendirildiğini de anlatan Erzincan, "Topladığımız bu incirlerin reçelini yapıyoruz. Kuru ve sıcak güneş olduğunda kurutulabiliyor, hatta tarlada dalında bile kendiliğinden kuruduğu oluyor. Gurbetteki hemşehrilerimizden de yoğun talep geliyor, onlara da elimizden geldiği kadar paketleyip gönderiyoruz" dedi.

Kaynak: İHA
Yerel HaberlerYüksek RakımEkonomiGiresunGüncelYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aracında ölü bulunan iş insanı Ali İhsan Kaya’nın eşine gönderdiği son mesaj ortaya çıktı Aracında ölü bulunan iş insanı Ali İhsan Kaya’nın eşine gönderdiği son mesaj ortaya çıktı
Deniz her şeyi yutuyor Evler göz göre göre yok oluyor Deniz her şeyi yutuyor! Evler göz göre göre yok oluyor
Akvaryumdan nehre attılar, başlarına bela oldu Şimdi 10 tonunu temizleyecekler Akvaryumdan nehre attılar, başlarına bela oldu! Şimdi 10 tonunu temizleyecekler
Galatasaray anlaştı: Markoishvili geri dönüyor Galatasaray anlaştı: Markoishvili geri dönüyor
Arda Turan, Şampiyonlar Ligi’ndeki ikinci maçına çıktı İşte sonuç Arda Turan, Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci maçına çıktı! İşte sonuç
6 farklı yenilgiden Aziz Yıldırım da nasibini aldı 6 farklı yenilgiden Aziz Yıldırım da nasibini aldı
09:50
Fenerbahçe’yi 6-0 yenen hocadan olay sözler Kimse bunu beklemiyordu
Fenerbahçe'yi 6-0 yenen hocadan olay sözler! Kimse bunu beklemiyordu
09:34
Fenerbahçe’nin 6-0’lık yenilgisi sonrası UEFA ülke puanı güncellendi İşte Türkiye’nin sırası
Fenerbahçe'nin 6-0'lık yenilgisi sonrası UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sırası
09:28
Sarıyer’de selin yol açtığı hasar havadan görüntülendi
Sarıyer’de selin yol açtığı hasar havadan görüntülendi
08:48
İstanbul’daki seli günler önce bildi Şimdi daha kötüsünü söylüyor
İstanbul'daki seli günler önce bildi! Şimdi daha kötüsünü söylüyor
08:37
Kraliyet ailesini sarsan görüntü Prenses hareketsiz halde bulundu
Kraliyet ailesini sarsan görüntü! Prenses hareketsiz halde bulundu
08:11
Neler oluyor orada Fenerbahçe taraftarını isyan ettiren görüntü
Neler oluyor orada? Fenerbahçe taraftarını isyan ettiren görüntü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2026 09:56:46. #7.13#
SON DAKİKA: Giresun Uzgara'da yüksek rakım incir hasadını şubat ayına kadar uzattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei