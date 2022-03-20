Girişimcilerle down sendromlu gençler, Teknopark İstanbul'da bir araya geldi - Son Dakika
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Girişimcilerle down sendromlu gençler, Teknopark İstanbul'da bir araya geldi

20.03.2022 11:40
Girişimcilerle down sendromlu gençler, Teknopark İstanbul'da bir araya geldi

Türkiye'nin en büyük girişim, mühendis ve AR-GE firmalarına ev sahipliği yapan Teknopark İstanbul, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'ne yönelik anlamlı bir etkinlik düzenledi.

Türkiye'nin en büyük girişim, mühendis ve AR-GE firmalarına ev sahipliği yapan Teknopark İstanbul, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'ne yönelik anlamlı bir etkinlik düzenledi.

Teknopark İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, down sendromlu gençleri Teknopark İstanbul'da Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu karşıladı.

Teknopark İstanbul'un kuluçka merkezi Cube Incubation'u gezen gençlere, girişimcilerin ürettiği Hygo ve MoCo Car robotları eşlik etti. Nanosilver girişimcisinin Hijyen robotu Hygo ile tanışan down sendromlu gençlere, robotun hijyenik işlevi anlatıldı. Gençlerin alandaki gezisi, Trexo girişiminin MoCo Car robot kamera tarafından da görüntülendi.

Teknopark İstanbul'da gençleri konuk eden Teknopark İstanbul Genel Müdürü Topçu, "Sosyal sorumluluk duygusuyla down sendromlu bireyleri anlamak, onların hayatlarını kolaylaştırarak bu gençlerin iş ve sosyal yaşamda rol alması için yardımcı olacağız." ifadesini kullandı.

Down sendromlu gençler kaptan köşküne çıktı

Özel misafirlerini girişimcilerle aynı çatı altında bir araya getiren Teknopark İstanbul, özel bir etkinliğe de ev sahipliği yaptı.

Üsküdar Belediyesi'nin yürüttüğü sosyal proje olan "Tebessüm Kahvesi"nin özel çalışanları, Bilal Topçu ve Teknopark İstanbul'daki girişimcilere bir gösteri sundu. Şarkı söyleyen gençler, Çanakkale Savaşı'ndaki şehitler için de dua etti.

Teknopark İstanbul'un sanal gerçeklik uygulamalarını VR gözlükle deneyimleyen gençler, AR-GE alanında gemi simülasyonuyla kaptan köşküne geçip gemi kaptanı oldu.

"Tebessüm Kahve" çalışanı Emre ise "İlk defa okyanus gördüm. Kaptan olarak dümene geçtim. Çok mutluyum." ifadesini kullanarak gemi similasyonundaki göstergeleri ilgiliye incelediğini belirtti.

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Araştırma Geliştirme, İstanbul, 21 Mart, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Girişimcilerle down sendromlu gençler, Teknopark İstanbul'da bir araya geldi - Son Dakika


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