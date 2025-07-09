Girişimler pladis Hızlandırıcı Programı'na Seçildi

Yıldız Holding'in global atıştırmalık şirketi pladis ve Yıldız Ventures işbirliğiyle hayata geçirilen "pladis Accelerator Programme powered by Yıldız Ventures" programına katılacak girişimler belli oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, programa 300'ü aşkın girişim başvurdu. Yapılan değerlendirme sonucunda Nuritas, BIOVIT, PulseON Foods, Zya, Kyomei, Supernatural Foods, Just Nosh, Fermtech, MicroLub, Pack2Earth, Shiru ve Sun Bear Biofuture girişimleri programa katılmaya hak kazandı.

Katılımcılar, 8 haftalık program boyunca sağlık, sürdürülebilirlik ve içerik inovasyonu alanlarında geliştirdikleri çözümleri ölçeklendirme fırsatı bulacak.

Girişimler, pladis'in küresel ağından AR-GE, mevzuat ve uyumluluk, tedarik zinciri, pazarlama, satış, tüketici eğilimleri ve ESG alanlarında uzmanlaşmış 30'dan fazla mentörden destek alacak.

Seçilen girişimler ayrıca "pladis Innovation Day" etkinliğinde projelerini şirketin global marka ve bölgeleriyle paylaşacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldız Ventures Yönetim Kurulu Üyesi ve Yıldız Holding Strateji, İş Geliştirme ve M&A Başkanı Fezal Okur Eskil, programa katılan girişimlerin yalnızca yenilikçi fikirleriyle değil, aynı zamanda bilime dayalı yaklaşımlara ve sürdürülebilir etki yaratma potansiyelleriyle de öne çıktıklarını belirtti.

Eskil, "Yıldız Ventures olarak, bu girişimlerin sektörümüze yön vereceğine inanıyor, sadece global ölçekte desteklemekle kalmıyor, stratejik önceliğimiz haline getiriyoruz. Bu programla birlikte seçilen girişimlere global bir ağ, rehberlik ve büyüme fırsatları sunmaktan büyük heyecan duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

pladis AR-GE Başkanı Jennifer Moss da programa katılacak girişimlerin büyük, bilimsel temellere dayanan ve gerçek dünyada test edilmeye hazır fikirlere sahip olduğunu kaydetti.