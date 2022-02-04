Gölbaşı Belediye başkanı "çalışanımızı ezdirtmeyeceğiz" dedi, en düşük ücret 5.055 TL yaptı!

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Ankara Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, belediye çalışanlarına müjdeyi verdi. 2022 yılı ücretlerini açıklayan Başkan Şimşek, 2022 yılı Ocak ayı itibarı ile Gölbaşı Belediyesi'ndeki emekçi çalışma arkadaşlarının alacağı en düşük net ücretin 5.055 TL olarak belirlendiğini söyledi.

Mesai arkadaşlarının ücretlerinde detaylı bir çalışma ile önemli bir iyileştirme yaptıklarını belirten Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, "Belediyemizde çalışan 1.200 personelimiz var. Biz de imkanlarımız doğrultusunda, vatandaşa hizmet için canını dişine takan kardeşlerimizin yanında olmak için bütçemiz doğrultusunda iyileştirmelerimizi yaptık. Yaklaşık iki aydır üzerinde çalıştığımız bu konu üzerinde vardığımız kararın hayırlara vesile olmasını diliyorum "dedi.

YARDIMLARLA MAAŞ 5.416 TL'YE ÇIKACAK

Göreve geldikleri günden bu yana verdikleri sözleri tuttuklarını belirten Başkan Şimşek "Bekar, düz personel, yemek ve yakacak dahil, sendika kesintisi yapılmış olarak belediyedeki çalışma arkadaşlarımızın eline geçecek olan maaş miktarı 5.055 TL olacak " açıklamasında bulundu.

Bekar, düz personel, yemek ve yakacak yardımı, her aya tekamül eden ortalama ikramiye tutarı, bayram harçlığı dahil sendika kesintisi sonrası ele geçen maaş ortalaması tutarının ise 5.416 TL olacağını ifade eden Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek; bu ücretlere dahil olmayan teknik personel farkları (usta, ustabaşı, şef, amir, şoför, teknisyen, tekniker, mühendis), çocuk yardımları ve öğrenim ödemelerinin personelin durumuna göre yapılacağını ifade etti.

"ÇALIŞANLARIMIZI EZDİRMEYECEĞİZ"

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek yaptığı açıklamada belediye çalışanlarına verdiği desteği vurguladı. Ücretlerin işçilerin lehine olmasındaki katkıları nedeniyle BELLAS Genel Müdürü Ali İhsan Tunç'a teşekkür eden Başkan Şimşek "Vatandaşımıza hizmet için gerektiğinde 7 gün 24 saat mesai yapan emekçi kardeşlerimizin daima yanındayız. Onları asla ezdirmeyeceğiz, çalışanlarımıza sahip çıkacağız. Yaptığımız ücret düzenlemesi de bunun göstergesidir. Belediye Başkanı olarak, bugün verdiğimiz bir sözü daha tutuyor olmanın mutluluğu içindeyim" açıklamasında bulundu.