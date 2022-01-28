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Gölbaşı Belediyesi işveren ile iş arayanı buluşturuyor - Son Dakika

Gölbaşı Belediyesi işveren ile iş arayanı buluşturuyor

28.01.2022 12:26
Gölbaşı Belediyesi işveren ile iş arayanı buluşturuyor

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, işveren ile iş arayanı buluşturacak olan "Gölbaşı Kariyer Noktası" projesini hayata geçirdi.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, işveren ile iş arayanı buluşturacak olan "Gölbaşı Kariyer Noktası" projesini hayata geçirdi.

Gölbaşı Belediyesi, ülke ve bölge ekonomisine katkı sağlayan iş veren kurumsal firmalar ile gençleri bir araya getirecek olan "Gölbaşı Kariyer Noktası" projesini hayata geçirdi. Proje hakkında bilgi veren Başkan Şimşek, "Görüyoruz ki vatandaşımız iş bulmada iş verenimiz ise nitelikli personel bulmada zorluk çekiyor. Gölbaşı Kariyer Noktası olarak ilçemizde yaşanan işsizlik sorunu ile mücadele etmeyi kendimize görev bilerek çıktığımız yolda; Gölbaşı ve komşu ilçelerde faaliyet gösteren firmalar ile görüşmeler sağlayarak ilçemizde iş arayan tüm hemşerilerimizi beceri ve yeteneklerine göre yönlendiriyoruz. Bu sayede profesyonel bir platformda istihdam sorununun çözümüne katkı sağlamış oluyoruz" dedi.

İşveren ile iş arayan bir arada

Kariyer Noktası sayesinde işveren ve iş arayan Gölbaşılıların buluşturulduğunun altını çizen Başkan Ramazan Şimşek, projenin detaylarını şu şekilde aktardı:

"Web sitemizi iş arayan ve işveren tarafların ücretsiz kullanabileceği üyelik altyapısı ile kurduk. İşveren ve iş arayan hemşerilerimizi ihtiyaçları, meslekleri ve kişisel yetenekleri doğrultusunda bir araya getiriyoruz. İş ile işe en uygun çalışanı buluşturma sürecinde; firmaların amaç ve beklentileri doğrultusunda ilerliyor, istihdam sorununun çözümüne katkı sağlamak amacıyla çalışmalarımıza yön veriyoruz."

200 kişi iş sahibi oldu

Kariyer Noktası'nın şimdiden 200 vatandaşı iş sahibi yaptığını söyleyen Başkan Ramazan Şimşek, "Ön elemelerimizden geçirmiş olduğumuz 450 kişi ilgili firmalara yönlendirildi. 200 vatandaşımız ise bu yönlendirmeler sonrasında işe başladı. Kariyer Noktası ile ilçemiz işsizlik sorununa katkı sağlayacak vatandaşlarımızın sofralarına ekmek götürmelerine vesile olacağız. Hem iş verenimizin hem de işsiz vatandaşlarımızın yüzü gülecek" cümlelerine yer verdi. - ANKARA

Gölbaşı Belediyesi işveren ile iş arayanı buluşturuyor
Gölbaşı Belediyesi işveren ile iş arayanı buluşturuyor
Gölbaşı Belediyesi işveren ile iş arayanı buluşturuyor

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Gölbaşı Belediyesi, Togo Cumhuriyeti, Ramazan Şimşek, İşsizlik, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Gölbaşı Belediyesi işveren ile iş arayanı buluşturuyor - Son Dakika Ekonomi


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