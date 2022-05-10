Gölbaşı Belediyesi tasarruf için kendi araç filosunu kurdu; yılda 30 milyon tasarruf amaçlanıyor - Son Dakika
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Gölbaşı Belediyesi tasarruf için kendi araç filosunu kurdu; yılda 30 milyon tasarruf amaçlanıyor

10.05.2022 10:43

Gölbaşı Belediyesi tasarruf için kendi araç filosunu kurdu; yılda 30 milyon tasarruf amaçlanıyor Gölbaşı Belediyesi tasarruflarıyla halkın malına sahip çıkıyor Gölbaşı Belediyesi, vatandaşa daha etkin ve hızlı bir şekilde hizmet vermek amacıyla araç filosuna 29 yeni araç dahil etti.

Gölbaşı Belediyesi tasarruf için kendi araç filosunu kurdu; yılda 30 milyon tasarruf amaçlanıyor

Gölbaşı Belediyesi tasarruflarıyla halkın malına sahip çıkıyor

ANKARA - Gölbaşı Belediyesi, vatandaşa daha etkin ve hızlı bir şekilde hizmet vermek amacıyla araç filosuna 29 yeni araç dahil etti.

Birçok alanda uyguladığı tasarruf tedbirleriyle dikkat çeken Gölbaşı Belediyesi, kendi öz kaynaklarıyla temizlik ve katı atık çöp toplama hizmetlerinin yanı sıra başka hizmetlerde de kullanmak amacıyla 29'u temizlik hizmetlerinde kullanılmak üzere 53 yeni aracı satın alarak araç filosuna dahil edip, temizlik işlerinde araç kiralama yöntemine de son verdi.

Araç kiralama yöntemine son

Ramazan Şimşek'in Gölbaşı Belediye Başkanı olmasıyla birlikte başlayan tasarruf tedbirleri meyvesini vermeye başladı. Göreve gelir gelmez Gölbaşı Belediyesi'nin mali yapısını düzeltmeye başlayan Başkan Ramazan Şimşek'in liderliğinde belediyenin birçok alanda uygulanan tasarruf tedbirlerine bir yenisi daha eklendi. Daha önceden araç kiralama yönetimiyle yapılan Gölbaşı Belediyesi katı atık çöp toplama ve temizlik hizmetleri bundan böyle, belediyenin kendi araçlarıyla yapılacak.

Yıllık 30 milyon lira tasarruf

Yaklaşık 20 yıldır, özel sektörden kiralama yöntemi ile temin edilen katı atık çöp toplama ve temizlik hizmetinin belediyenin araçları ile yapılması sayesinde yıllık en az 30 milyon TL tutarında tasarruf sağlanacak.

"Tasarruf hizmet olarak geri dönecek"

Başkan Şimşek, daha önce hem personelin hem de araçların özel sektörden hizmet alımı yöntemiyle temin edildiğini, ancak 2018 yılının Nisan ayından bu tarafa 696 sayılı KHK çerçevesinde personelin belediye şirketlerine geçmesiyle başlayan belediye öz kaynaklarına yönelme sürecinin katı atık çöp kamyonlarının satın alınmasıyla tamamlandığını belirterek; bu sayede elde edilen tasarrufların Gölbaşılılara daha çok sosyal yardım, yeşil alan ve kültürel faaliyet olarak geri döneceğini söyledi.

"Hizmet kalitesi artacak"

Başkan Şimşek araç filosuna yeni eklenen araçlarla birlikte, daha önce araç kiralama yöntemiyle yapılan temizlik ve çöp toplama hizmetlerinin artık Gölbaşı Belediyesi'nin kendi araçlarıyla verileceğinin altını çizerek, "Gölbaşı Belediyesi olarak kendi öz kaynaklarımızla hizmet kalitesini ve kapasitesini arttırmak için göreve geldiğimiz günden bu güne kadar araç filosuna 53 yeni araç daha ekledik. Yeni alınan araçlarla Gölbaşı'nda hizmet kalitesi daha da artacak" dedi.

"Tasarruf tedbirleri devam edecek"

Belediyenin tasarruf tedbirlerini elden bırakmadığını kaydeden Başkan Şimşek, "Belediyemizin araç filosuna bir yandan yeni araçlar dahil ederken, bir diğer yandan da belediyemizin araçlarının tamiri, bakımı ve onarımını da tesislerimizdeki kendi teknik personellerimiz eliyle yapıyoruz. Belediye envanterine dahil ettiğimiz 53 yeni araç ile filomuzu daha da güçlendirmiş Ankara'nın en büyük yüzölçümüne sahip ilçelerinden biri olan Gölbaşımızın dört bir yanına daha konforlu, etkin ve hızlı hizmet götürme imkanına sahip olduk. Gölbaşımızın dört bir yanında yürüttüğümüz hizmetlerimizin artarak, daha da genişleyerek devam etmesine katkı sunacak araç filomuzun belediyemize, ilçemize ve Ankara'ya hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Gölbaşı Belediyesi tasarruf için kendi araç filosunu kurdu; yılda 30 milyon tasarruf amaçlanıyor
Gölbaşı Belediyesi tasarruf için kendi araç filosunu kurdu; yılda 30 milyon tasarruf amaçlanıyor
Gölbaşı Belediyesi tasarruf için kendi araç filosunu kurdu; yılda 30 milyon tasarruf amaçlanıyor
Gölbaşı Belediyesi tasarruf için kendi araç filosunu kurdu; yılda 30 milyon tasarruf amaçlanıyor

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Gölbaşı Belediyesi filosuna 29 yeni araç ekledi Gölbaşı Belediyesi filosuna 29 yeni araç ekledi Moğolistan'ın Güneyindeki İl Çölleşme ile Mücadele İçin 2030 Yılına Kadar 70 Milyon Ağaç Dikecek Moğolistan'ın Güneyindeki İl Çölleşme ile Mücadele İçin 2030 Yılına Kadar 70 Milyon Ağaç Dikecek

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Gölbaşı Belediyesi tasarruf için kendi araç filosunu kurdu; yılda 30 milyon tasarruf amaçlanıyor - Son Dakika


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