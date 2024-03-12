Gram Altın Rekor Kırdı

Gram altın rekor tazeledi, yatırımcılarını sevindirdi
İSTANBUL - Gram altın yeni bir rekora imza atarak 2 bin 420 lira seviyelerini gördü.
Uluslararası piyasalardaki ekonomik dalgalanmalara rağmen gram altın, güvenli liman arayışındaki yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Küresel piyasalarda ons altın, enflasyon endişeleri ve jeopolitik gelişmelerin etkisiyle değer bulurken, gram altın da bu yükselişe paralel olarak tarihi bir rekora imza attı. Ons altın 2 bin 177 dolar seviyelerini görürken gram altın da 2 bin 420 liraya kadar yükseldi.
"Enflasyondan altına kaçış var"
Altındaki yükseliş iç piyasaya da hareketlilik olarak yansıdı. Kapalıçarşı'da kuyumcularda hareketlilik olduğu gözlendi. Fiyat artışlarına ilişkin açıklamalarda bulunan Günay Güneş, "Altında 10-15 gündür yükseliş trendi var. Orta Doğu'daki belirsizlik ortamı, ABD Merkez Bankası'ndan gelen açıklamalar altın fiyatlarının dalgalanmasında etkili oluyor. Vatandaşlar enflasyondan korunmak için de altına talep gösteriyor. Ülkemizde gram altın uzun vade yatırımı olarak tercih ediliyor. Has altının Kapalıçarşı'da gram fiyatı 2 bin 420 lira, çeyrek altın 4 bin lira tam altın 16 bin liradan satılıyor" şeklinde konuştu.
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Bangladeş'in Bogura kentinde çiftçiler, sebatla yapılan patates ekiminin ardından iyi bir verim elde etti. Bogura, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Sri Lanka gibi ülkelere patates ihraç eden başlıca patates üretim merkezlerinden biridir.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Denizli Projeleri'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin savunma envanterinin dışa bağımlı olduğu bir dönemde askeri insansız hava aracı üretiminde lider bir ülke haline geldiğini belirtti. Ayrıca, son 22 yılda gerçekleştirilen kalkınma hamleleriyle Türkiye'nin milli gelirini, istihdamını ve ihracatını önemli ölçüde artırdığını vurguladı. Denizli'deki yatırımların da önemine değinen Bakan Kacır, kentin nitelikli ve çok yönlü kalkınmasını sağlayacak 32 projenin hayata geçirileceğini söyledi.
Bulgaristan, 2025'te para biriminde avroya geçmek üzere hazırlık çalışmalarını sürdürürken, IMF Direktörü Kristalina Georgieva bu tarihi 'gerçekçi' bulduğunu söyledi. Georgieva, avroya geçişin ülke için esaslı ve stratejik bir öncelik olduğunu belirterek, bu adımın ekonominin rekabet gücünü artıracağını ve yatırım akışını daha cazip hale getireceğini ifade etti. Bulgaristan Parlamentosu ise avroya geçiş sürecinde yapılacak çalışmaları belirlemek için Merkez Bankası Kanunu'nu kabul etmişti.
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 410 bin lira olarak belirlendi. Altın piyasasında en düşük 2 milyon 215 bin lira, en yüksek 2 milyon 422 bin 999,50 lira seviyelerine ulaşan altının kilogram fiyatı, gün sonunda 2 milyon 410 bin lira olarak kaydedildi. Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar arasında Uğuras Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, VakıfBank, İstanbul Altın Rafinerisi ve Ziraat Bankası yer aldı.
Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, deprem bölgesinden şubat ayında yapılan ihracatta Kahramanmaraş'ın bir önceki yılın aynı dönemine göre dış satımını yüzde 130 artırarak zirvede yer aldığını bildirdi. Ticaret Bakanlığı tarafından faaliyet illeri bazında açıklanan 2024 yılı Şubat ayı ihracat rakamlarını değerlendiren Buluntu, yaptığı yazılı açıklamada, kentin deprem bölgesindeki iller arasında ihracat artışı en yüksek il olduğunu aktardı.
Ankara Sanayi Odası'nda gerçekleştirilen 'Eko-Üretim Dönüşüm Programı'nın bilgilendirme toplantısında ASO Genel Sekreteri Dr. Mehmet Canız, yeşil dönüşümün artık bir tercih değil, zorunluluk olduğunu belirtti. Programın açılış konuşmalarını ASO Genel Sekreteri Dr. Mehmet Cansız, Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Emine Doğrukök ve TTGV Yönetim Kurulu Üyesi Levent Mete Özgürbüz gerçekleştirdi. Konuşmalarda, yeşil dönüşümün önemi vurgulandı ve programın verimli sonuçlar sağlayacağı ifade edildi.
Denizli'de GEKA'nın destekleriyle tamamlanan 32 projenin toplu açılış törenine katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Denizli'de sanayi çarklarının hızla dönmesi için 594 milyon lira yatırımla 2 yeni organize sanayi bölgesi kurduk ve OSB sayısını 5'e çıkardık.
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