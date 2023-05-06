Gramı 1.385 liradan satılıyor! İşte altındaki yeni rekorun 3 nedeni - Son Dakika
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Gramı 1.385 liradan satılıyor! İşte altındaki yeni rekorun 3 nedeni

06.05.2023 10:49

Gram altın rekor tazelemeye devam ediyor. Kapalıçarşı'da gram altının satış fiyatı dün gün içinde 1385 lirayı görürken bunun 3 sebebinin olduğuna dikkat çekiliyor. Bunlardan birincisi FED'in faiz kararı, ikincisi ABD'deki bankaların iflas haberleri, üçüncüsü ise arzdan çok talebin olması.

Altın fiyatlarında yükseliş devam ediyor. Ons altın 2 bin 50 dolar seviyelerine yükseldi. Ons altındaki yükseliş gram altına da yansıdı. Gram altın rekor tazeleyerek gün içinde 1385 lirayı gördü.

ÇEYREK VE CUMHURİYET FİYATLARI

Yatırımcısının yüzünü güldüren gram altına talep de devam ediyor. Kapalıçarşı'da gram altın 1385 liradan, çeyrek altın 2 bin 280 liradan, yarım altın 4 bin 560 liradan tam altın ise 9 bin 350 liradan satılıyor.

3 SEBEBE DİKKAT ÇEKİLİYOR

Gram altında yaşanan yeni rekora değinen Kapalıçarşı esnafı Onur Mennan, "Ons altın fiyatının yukarı yönlü olması gramdaki yükselişe etken oluyor. Bununda birkaç temel sebebi var. Birincisi; FED'in faiz artırımlarına devam edip etmeyeceği konusuydu. İkinci ise ABD'deki bankaların iflas haberlerinden etkilenmesi. Üçüncüsü; şu anda arzdan çok talebin olması. Ons altın 2 bin 50'lerde seyrediyor, kendi rekoru olan 2 bin 78'i test etti. İç piyasada gram altına yoğun talep var. Altının ileriki dönemlerde yönünün yukarı yönlü olması bekleniyor. Gram altın 1385 TL, çeyrek 2 bin 280 TL, yarım 4 bin 560 TL, tam altın ise 9 bin 350 TL'den alıcı buluyor. Yurt dışından gelecek haberleri bekliyoruz. Altın her zaman güvenli limandır alıcısını her zaman sevindiriyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
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Kapalıçarşı, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gramı 1.385 liradan satılıyor! İşte altındaki yeni rekorun 3 nedeni - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gramı 1.385 liradan satılıyor! İşte altındaki yeni rekorun 3 nedeni - Son Dakika
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