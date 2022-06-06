Gram altında tırmanış sürüyor - Son Dakika
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Gram altında tırmanış sürüyor

06.06.2022 13:54

Gram altında tırmanış sürüyor Dolar kurundaki ve ons altındaki hareketlilik gram altına yükseliş olarak yansıyor.

Gram altında tırmanış sürüyor

İSTANBUL - Dolar kurundaki ve ons altındaki hareketlilik gram altına yükseliş olarak yansıyor. Gram altın haftaya 990 lira seviyelerinden başladı.

Geçtiğimiz ay 900 lira seviyelerinden işlem gören gram altın yükselişini sürdürerek 990 lira seviyesini gördü. Yatırımcıların güvenli liman olarak talep gösterdiği gram altın böylelikle son bir ayda yatırımcısına yüzde 10'a yakın kazanç sağladı. Gram altın geçtiğimiz haftayı ise 977 liradan kapatmıştı.

"Vatandaşın talebi saf altınlara"

Kapalıçarşı'da gram altın 990 liradan, çeyrek altın 1612 liradan, tam altın ise 6450 liradan satılıyor. Son dönemde ise vatandaşlar en çok işlemesiz altınlara yatırım amacıyla talep gösteriyor.

Vatandaşların yatırım amacıyla işlemeli değil de saf altınlara talep gösterdiğini söyleyen Kapalıçarşı esnafı Can Güzeliş, "Geçtiğimiz haftaya göre yükseliş görülüyor. Bu yükseliş dolardaki yükselişten kaynaklanıyor. Ons fiyatları istikrarlı bir şekilde 1850-1870 dolar seviyelerinde seyrediyor. Küresel bazda yaşanan gelişmeler, Rusya- Ukrayna savaşı sebebiyle ons altında hareketlilik yaşanıyor. Çeyrek altın, gram altın ve yarım altın son dönemde talep görüyor. İşçilik olan ürünlere artık talep olmuyor, yatırım amacıyla saf altın tercih ediliyor" dedi.

Gram altında tırmanış sürüyor
Gram altında tırmanış sürüyor
Gram altında tırmanış sürüyor
Gram altında tırmanış sürüyor

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gram altında tırmanış sürüyor - Son Dakika

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