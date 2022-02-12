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GSO Başkanı Ünverdi'den destek paketi değerlendirmesi - Son Dakika

GSO Başkanı Ünverdi'den destek paketi değerlendirmesi

12.02.2022 22:42
GSO Başkanı Ünverdi'den destek paketi değerlendirmesi

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, yeni ekonomi destek paketinin üretim, ihracat ve istihdamın sürdürülebilirliğine katkıda bulunacağını, gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesinin ise tüm kesimler açısından rahatlatıcı bir karar olduğunu söyledi.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, yeni ekonomi destek paketinin üretim, ihracat ve istihdamın sürdürülebilirliğine katkıda bulunacağını, gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesinin ise tüm kesimler açısından rahatlatıcı bir karar olduğunu söyledi.

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, banka kredilerine ulaşım ve kredi maliyetlerinin yüksek olduğu böylesi sıkıntılı bir dönemde yatırım, ihracat ve işletme giderlerine yönelik verilen desteklerin kritik öneme sahip olduğunu belirterek, "Sanayiciler olarak uzun süredir hammadde, navlun ve enerji fiyatlarındaki artışlar sebebiyle yaşadığımız zorlukları dile getiriyoruz. Tabi yüksek enflasyon ve buna bağlı olarak fiyat artışları sadece ülkemizin değil dünyanın sorunu haline gelmiş durumdadır. Bu sebeple Hazine ve Maliye Bakanlığımızın hazırlamış olduğu yeni ekonomi destek paketinin, temelinde üretim ve ihracat olan ekonomimiz açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ekonomi destek paketi kapsamında yatırım, ihracat ve işletme gereksinimine yönelik hazırlanan 60 milyar TL'lik KGF destek fonunu devreye girecek. 25 milyar TL yatırıma, 25 milyar TL ihracata, 10 milyar TL işletme harcamalarına yönelik hazırlanan destek paketinde; her bir KOBİ için maksimum kredi limiti 25 milyon lira, büyük firmalar için 100 milyon lira olacak şekilde kredi imkanı sunulacak. 3 başlık altında verilecek kredilerin faiz oranları ve vade şartları da oldukça iyi" diye konuştu.

Gıda ürünlerinde KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesinin tüm kesimler açısından rahatlatıcı bir karar olduğunu dile getiren Ünverdi, "Kurun enflasyona etkisini azaltmaya yönelik atılacak adımlar ve temel gıda ürünlerinde KDV oranının yüzde 1'e düşürülmesi pozitif bir etki oluşturmuştur. Enflasyonda en önemli kalemlerden olan temel gıda fiyatlarında bir gerileme ve piyasaya olumlu yansımaları olacaktır. Yapılan düzenlemeler karşısında firmalarımızdan da konuya aynı hassasiyetle yaklaşmalarını bekliyoruz. Yeni ekonomi destek paketinin ve atılan adımların hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

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Gaziantep Sanayi Odası, Ekonomi, İhracat, Kredi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi GSO Başkanı Ünverdi'den destek paketi değerlendirmesi - Son Dakika Ekonomi


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