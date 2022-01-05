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Güçlü alt yapı, sağlıklı gelecek - Son Dakika

Güçlü alt yapı, sağlıklı gelecek

05.01.2022 14:41
Güçlü alt yapı, sağlıklı gelecek

Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılını 17 ilçeye yapılan yatırımlarla dolu dolu geçirdi.

Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılını 17 ilçeye yapılan yatırımlarla dolu dolu geçirdi. Sağlıklı içme suyunu şehrin her noktasına ulaştırmak için 2021 yılında 594 bin 600 metre içme suyu hattı döşendi.

Ulaşımdan çevreye, kentsel dönüşümden kültürel mirasa kadar her alanda önemli yatırımları hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, alt yapı yatırımlarını 2021 yılında da hız kesmeden sürdürdü. Büyükşehir sınırlarının 2014 yılından itibaren 17 ilçeyi de kapsaması nedeniyle özellikle altyapıdan yoksun kırsal mahallelerde çalışmalarına ağırlık veren BUSKİ, 2021 yılında 17 ilçede 594 bin 600 metre içme suyu hattı imalatı yaptı. Yine aynı dönemde 142 bin 798 metre kanalizasyon ve 40 bin 375 metre yağmur suyu hattı imalatı gerçekleştirilirken, sel ve su baskınlarının önüne geçmek için 57 bin 940 metrelik dere yatağında temizlik yapıldı.

Kırsala destek

Dünya genelinde yaşanan küresel iklim değişikliğine bağlı yaşanan kuraklığa rağmen Bursalıları bir gün bile susuz bırakmayan Büyükşehir Belediyesi, özellikle kırsal mahallelerde tankerle su taşıma dönemine son verdi. 2021 yılında 4 adet atıksu arıtma ve 4 adet içme suyu arıtma tesisini devreye alan BUSKİ, kesintisiz içme suyu temini için kırsal mahallelere 28 adet su deposu kazandırdı. Aynı dönemde 14 fosseptik ve 21 adet su sondajı gerçekleştiren BUSKİ, kırsal kalkınma yatırımları kapsamında 22 sulama tesisi, 6 sulama havuzu ve 3 sulama göleti ile 2021 yılında tarıma can suyu oldu.

Kaliteden taviz yok

Bursa'yı çeşmeden su içilen nadir illerden biri haline getiren BUSKİ, içme suyu kalitesini de her yıl aldığı belgelerle tescillemeye devam etti. Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından ilk olarak 18 Eylül 2014 tarihinde yapılan denetimlerin ardından akredite edilen BUSKİ İçme Suyu ve Atık Su Laboratuvarlarının süresi, geçtiğimiz yıl yapılan denetimin ardından 13 Ocak 2023 tarihine kadar yenilendi.

Bursa'ya kazandırdığı önemli hizmetlerin yanı sıra sel baskını gibi doğal afetlerde de aktif rol oynayan BUSKİ, yaşanan sel baskınlarının ardından Tirilye, Karacabey, Gemlik ve İnegöl ilçelerinde hayatın normale dönmesinde aktif rol oynadı. Bunun yanında BUSKİ ekipleri, Artvin ve Kastamonu'da meydana gelen büyük sel felaketlerinin ardından bölgede yaraların sarılmasında görev aldı.

Yatırımlar devam edecek

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bütünşehir uygulaması ile birlikte BUSKİ'nin de hem sorumluluk alanının hem de yükünün çok arttığını, buna rağmen 17 ilçeyi kapsayan altyapı yatırımlarından taviz vermediklerini söyledi. Mustafakemalpaşa, Karacabey ve İnegöl ilçelerinin içme suyu hatlarının sil baştan yenileceği Avrupa Yatırım Bankası kredili projelerin hızla ilerlediğini hatırlatan Başkan Aktaş, "Bunun yanında kendi kaynaklarımızla gerçekleştirdiğimiz yatırımlarımız da kesintisiz devam ediyor. Altyapı yatırımları anlamında 2021 yılı bizim için dolu dolu geçti. Bursa'yı daha sağlıklı bir geleceğe taşıyacak yatırımlarımız devam edecek" dedi. - BURSA

Güçlü alt yapı, sağlıklı gelecek
Güçlü alt yapı, sağlıklı gelecek

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Büyükşehir Belediyesi, İçme Suyu, Sel, su, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Güçlü alt yapı, sağlıklı gelecek - Son Dakika Ekonomi


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