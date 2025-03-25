Güler Sabancı, 21 yıl sonra görevini bırakıyor! Yerine geçecek isim belli oldu - Son Dakika
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Ekonomi

Güler Sabancı, 21 yıl sonra görevini bırakıyor! Yerine geçecek isim belli oldu

Güler Sabancı, 21 yıl sonra görevini bırakıyor! Yerine geçecek isim belli oldu

Sakıp Sabancı'nın vefatından sonra Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı devralan Güler Sabancı, 21 yılın ardından görevini bırakıyor. Sabancı'nın yerine Hayri Çulhacı'nın önerilmesi planlanıyor.

25.03.2025 09:14
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Sakıp Sabancı'nın vefatının ardından Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı devralan Güler Sabancı, 21 yılın ardından görevini bırakıyor. Sabancı 27 Mart'taki Genel Kurul'da son kez Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı ünvanıyla hissedarlarla bir araya gelecek. Sabancı, Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanlığı, Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanlığı ve Sakıp Sabancı Müzesi Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerine devam edecek.

"GÖREVİMİ BIRAKIYORUM"

Güler Sabancı konuyla ilgili yayımladığı mesajında şu ifadeleri kullandı: "Bugün Topluluğumuz, güçlü finansal yapısı, yeniliğe ve teknolojiye açık kültürü, üstün insan kaynakları, kurumsallaşmada öncü yönetim sistemleri ve örnek iş ahlakı; dolayısıyla yüksek itibarı ile yeni bir döneme hazırdır. Başta Sakıp Bey olmak üzere Sabancı Kardeşler ile başlayan 47 yıllık çalışma hayatım için, miras bırakan, hayatta olan ve olmayan tüm büyüklerimi minnet ve şükranla anıyorum. 21 yılı Yönetim Kurulu Başkanı olarak, Yönetim Kurulu Üyelerimiz, yönetim ekibimiz ve Sabancılı çalışma arkadaşlarımla, hep beraber Topluluğumuzu ülkemizde ve yurt dışında önemli bir seviyeye getirmiş; birçok görevi başarıyla tamamlamış ve Topluluğumuzun itibarını hak ettiği şekilde temsil etmiş olmanın verdiği iç huzuru ile Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini bırakıyorum."

YERİNE HAYRİ ÇULHACI ÖNERİLECEK

Şirket'ten KAP'a yapılan açıklama şöyle: "2004 yılında, Sakıp Sabancı'dan sonra H.Ö. Sabancı Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na seçilen Sn. Güler Sabancı, Şirketin 27 Mart 2025 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurulu (Genel Kurul) ile birlikte görevi bırakarak Yönetim Kurulu'ndan ayrılacaktır. Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı'na, Genel Kurul'da yapılacak Yönetim Kurulu seçimi ve görev dağılımını takiben, halen Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmakta olan Sn. Hayri Çulhacı'nın gelmesi planlanmaktadır. Sn. Hayri Çulhacı yaklaşık 35 yıldır Sabancı Topluluğu'nda bulunmakta olup, Sabancı Holding'te Yürütme Kurulu Üyeliği, Akbank Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ile Sabancı Holding ve iştiraklerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri görevlerini icra etmiştir. Sn. Güler Sabancı, Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanlığı, Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanlığı ve Sakıp Sabancı Müzesi Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerine devam edecektir"

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Güler Sabancı, 21 yıl sonra görevini bırakıyor! Yerine geçecek isim belli oldu - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • BURAK HANZADE:
    tayyip geçsin :) 23 23 Yanıtla
  • fatih Tandoğar:
    kayyum atansın... 16 16 Yanıtla
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