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Gülüş Tasarımı Nedir? - Son Dakika

Gülüş Tasarımı Nedir?

09.02.2022 16:04
Gülüş Tasarımı Nedir?

Wise TV'ye konuşan Megadentist Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi hekimlerinden Dt. Hakan Atay, gülüş tasarımı hakkında merak edilenleri anlattı.

Wise TV'ye konuşan Megadentist Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

hekimlerinden Dt. Hakan Atay, gülüş tasarımı hakkında merak edilenleri anlattı.

Gülüş Tasarımının, hastaların yüz formu, burun ağız, dudak

pozisyonları ve çene ucu açısına bakarak yeni bir gülüş tarzına sahip olmasını

sağlayan bir tedavi yöntemi olduğunu belirten Dt. Atay; "Bu tedavi bir takım

işidir ve birden fazla hekim koordineli bir şekilde çalışır. Bu çalışmanın

neticesinde hastanın yüzüne yeni bir ifade kazandırılır. Tabi ki dişlerin eğri

olması, diş eti kanaması vb. problemler gülüş tasarımının önünde bir engel gibi

gözükse de, ortodontistler, periodontistler, protezistler ve estetik cerrahları

ihtiyaca göre koordineli bir şekilde çalışarak hastayı istediği görünüme

kavuşturabilirler" dedi.

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Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Sektörel, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Wise.tv

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