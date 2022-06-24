Gümrüklerde gitar telinden, tıraş bıçağına çeşitli kaçak eşyalara geçit verilmedi - Son Dakika
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Gümrüklerde gitar telinden, tıraş bıçağına çeşitli kaçak eşyalara geçit verilmedi

24.06.2022 11:37

Ele geçirilen çeşitli ticari kaçak eşyalar Aracın deposundan ele geçirilen kacak bal Gümrüklerde gitar telinden, tıraş bıçağına çeşitli kaçak eşyalara geçit verilmedi ANKARA - Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince son günlerde gerçekleştirilen operasyonlarda, klarnet kamışından...

Ele geçirilen çeşitli ticari kaçak eşyalar

Aracın deposundan ele geçirilen kacak bal

Gümrüklerde gitar telinden, tıraş bıçağına çeşitli kaçak eşyalara geçit verilmedi

ANKARA - Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince son günlerde gerçekleştirilen operasyonlarda, klarnet kamışından gitar teline, cilt temizleme cihazlarından insan saçına, tespihten tıraş bıçağına kadar çeşitli ticari kaçak eşyalar ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gümrük Muhafaza ekipleri gerçekleştirdikleri operasyonlarda farklı yakalamalara imza atarak kaçakçılara geçit vermiyor.

Yapılan ilk operasyonda, Antalya Havalimanı'nda Antalya Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin risk analizinde şüpheli değerlendirilen yabancı uyruklu bir yolcu takibe alındı. Şüpheli yolcuya ait valiz x-ray kontrolünden geçirilirken, fiziki kontrolde çikolata içerisinde gizlenmiş macun esrar ele geçirildi.

Klarnet kamışı ve yüz bakım cihazları

Başka bir operasyonda, Gümrük Muhafaza ekipleri İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda riskli olarak değerlendirilen yolcuya ait valizi x-ray kontrolüne tabi tuttu. Yapılan tarama sonucunda şüpheli yoğunluğa rastlayan muhafaza ekipleri, fiziki aramada 1000 klarnet kamışı ele geçirdi. Yine başka bir yolcuya ait valizde de profesyonel yüz bakım cihazları tespit edildi.

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince de Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen bir kamyonet riskli değerlendirilerek x-ray kontrolüne tabi tutuldu. Şüpheli yoğunluk tespit edilen noktalarda aracın doğal boşluklarına binlerce tıraş bıçağı gizlendiği tespit edildi.

Yakıt deposunda kestane balı

Bir başka operasyonda da Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, Sarp Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapmak isteyen minibüste yapılan aramada aracın yakıt deposuna gizlenmiş kestane balı ele geçirildi. Yine Sarp Gümrük sahasında yapılan 2 ayrı operasyonda 4 kilo 500 gram ağırlığında insan saçı ve 400 Rus taşı tespih ele geçirildi.

Gerçekleştirilen son operasyonda da riskli görülerek aranan bir tırda yasal yükün arasına gizlenmiş halde 4 bin 500 gitar teli saptandı.

Gümrük Muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarla ilgili soruşturmalar cumhuriyet başsavcılıkları nezdinde devam ediyor.

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Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gümrüklerde gitar telinden, tıraş bıçağına çeşitli kaçak eşyalara geçit verilmedi - Son Dakika

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