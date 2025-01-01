Gümüşhane'de Genç Girişimciden Mantar Üretimi

Ekonomi

Gümüşhane'de genç girişimci mantar üretim tesisiyle kentin mantar ihtiyacını karşılıyor

GÜMÜŞHANE - Gümüşhaneli 24 yaşındaki genç girişimci Buğra Şahinöz açtığı kültür mantarı üretim tesisi ile hem bölgenin hem de kentin mantar ihtiyacını karşılıyor.

Gümüşhane Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan üretim tesisi 800 metrekarelik bir alanda hizmet veriyor. 4 odası bulunan tesise hazır olarak gelen mantar kompostu yaklaşık 44 gün süren yetiştirme sürecinin ardından paketlenmeye hazır hale geliyor. Tek bir odanın üretim kapasitesinin yaklaşık 3 buçuk tona kadar çıkabildiği tesiste üretilen mantarlar Erzurum, Erzincan, Bayburt ve Gümüşhane illerinde satışa sunuluyor. Babasıyla birlikte uzun yıllardır komisyoncu ve marketçilik yaptığını ifade eden tesis sahibi Buğra Şahinöz hem marketlerinde sattıkları ve başka şehirlerden gelen mantarların nakliye masraflarını düşürmek hem de Gümüşhane'de pestil ve kömenin dışında da farklı üretimlerin yapılacağını göstermek adına bu işe başladığını ifade ederek yaşıtlarına üretici olmaları çağrısında bulundu.

"Şehrimiz pestil ve köme üretimiyle sınırlı kaldı ben de bu şehrin sadece bu ürünlerden ibaret olmadığını göstermek istedim"

Tesislerinde en kaliteli mantarı üretmek ve vatandaşlara en iyi ürünü sunmak için çalıştıklarını ifade eden tesis sahibi Buğra Şahinöz, "Tesisimiz yaklaşık 800 metrekare üzerine kurulu ve üretim yapıyoruz. 4 odamız var bu odalarda değişik evrelerde mantar üretimi yapıyoruz. Mantarın ana maddesi bana hazır geliyor hazır gelen kompostun üzerinde işlem yaparak ben burada mantarı üretiyorum. Herhangi bir hastalık vurmadığında 41 ila 44 gün sonra alıyoruz ilk flaşımızı ondan sonra 1 haftalık bir boşluk oluyor ve 2. flaşa geçiyoruz ve bu şekilde devam ediyor. Oda başına 3 buçuk ton civarı ürün alıyoruz bu tamamen sizin yaptığınız işçiliğe bağlı. Biz yıllarca komisyonculuk ve marketçilik yaptık, sürekli iyiyi alıp iyiyi sattık ve ben de artık iyiyi üretmek istedim. Alternatif olarak da kendimi mantarda denemek istedim. Şu anda Gümüşhane'ye gelen bütün ürünlerin genel anlamda maliyetleri çok yüksek oluyor, şehrimiz uzak bir noktada olduğu için nakliyat ve diğer giderler fazla olduğu için biraz da bu maliyetleri düşürmek için yaptım bu işi. Şehrimiz pestil ve köme üretimiyle sınırlı kaldı ben de bu şehrin sadece bu ürünlerden ibaret olmadığını dile getirmek için de bu işe girdim. Genç arkadaşlarımıza da her şeyi başarabileceklerini, insanın kafasına koyduğunda yapamayacağı hiçbir şeyin olmadığını söylemek istiyorum. Erzurum, Erzincan, Gümüşhane, Bayburt illerine de siparişlerimizi dağıtabiliyoruz" dedi.