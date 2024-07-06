Gümüşhane'de Kadınlar Geleneksel Yöntemlerle Pestil Üretimine Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Gümüşhane'de Kadınlar Geleneksel Yöntemlerle Pestil Üretimine Başladı

Gümüşhane'de kadınlar, dutların olgunlaşmasıyla geleneksel yöntemlerle pestil üretimine başladı. Kentte geçmişte evlerde kışlık çerez olarak yapılan pestil ve köme, 2004'te coğrafi işaretli ürün tescil belgesi aldı. Hem ticari hem de geleneksel yöntemlerle üretimi devam eden pestilin ana maddesi olan dut, bugünlerde olgunlaşarak toplanmaya başlandı. Köylerde ve kırsal kesimde sabahın ilk ışıklarıyla kolları sıvayan kadınlar, dutları ağaçlardan silkeleyerek topladıktan sonra ateş üzerindeki kazanlarda süt ve şekerle kaynatıp 'herle' adı verilen karışım elde ediliyor. Herlelerin ikinci gün bezlerin üzerine serilip fındık veya ceviz eklenerek kurutulmasının ardından kadınlar, üçüncü gün 1-2 saat güneşte ısıtıldıktan sonra hazır hale gelen pestili bezden ayırıyor. Pestil yapımını kızlarına da öğrettiğini ifade eden Özer, 'Onlar da benimle birlikte yapıyor. Komşular gelip yardımcı oluyor.' dedi.

06.07.2024 12:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gümüşhane'de kadınlar, dutların olgunlaşmasıyla geleneksel yöntemlerle pestil üretimine başladı.

Kentte geçmişte evlerde kışlık çerez olarak yapılan pestil ve köme, 2004'te coğrafi işaretli ürün tescil belgesi aldı.

Hem ticari hem de geleneksel yöntemlerle üretimi devam eden pestilin ana maddesi olan dut, bugünlerde olgunlaşarak toplanmaya başlandı.

Köylerde ve kırsal kesimde sabahın ilk ışıklarıyla kolları sıvayan kadınlar, dutları ağaçlardan silkeleyerek topladıktan sonra ateş üzerindeki kazanlarda süt ve şekerle kaynatıp "herle" adı verilen karışım elde ediliyor.

Herlelerin ikinci gün bezlerin üzerine serilip fındık veya ceviz eklenerek kurutulmasının ardından kadınlar, üçüncü gün 1-2 saat güneşte ısıtıldıktan sonra hazır hale gelen pestili bezden ayırıyor.

Torul ilçesinde pestil yapan 69 yaşındaki Mücevher Özer, AA muhabirine, pestil yapmayı 9 yaşında annesinden öğrendiğini söyledi.

Dut pestili yapımını anlatan Özer, ürettiği pestili satarak ev ekonomisine katkıda bulunduğunu, bir kısmını da çocuklarına ve akrabalarına verdiğini belirtti.

Özer, pestil yapımını kızlarına da öğrettiğini ifade ederek, "Onlar da benimle birlikte yapıyor. Komşular gelip yardımcı oluyor." dedi.

Özer'in kızı Pınar Çelik ise küçüklüğünden beri annesine destek olduğunu dile getirerek, "Organik olduğu için kendimize ve çocuklarımıza yapıyoruz. Ara ara satış da oluyor." diye konuştu.

Pestil yapımının zorluğuna işaret eden Çelik, "3 gün sürüyor, çok meşakkatli. Tek kişinin yapacağı iş değil. Bir komşu sererken diğer komşu ona yardıma gidiyor. İmece usulü yapıyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Pınar Çelik, Gümüşhane, Torul, Yaşam, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gümüşhane'de Kadınlar Geleneksel Yöntemlerle Pestil Üretimine Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:20 Berlin’de toplanan taraftarlar Milli Takım otobüsünü bozkurt işaretiyle karşıladı Berlin'de toplanan taraftarlar Milli Takım otobüsünü bozkurt işaretiyle karşıladı
10:58 Türkiye ile görüşmelerde önemli rol oynayacaktı Esad’ın danışmanı şüpheli bir kazada öldü Türkiye ile görüşmelerde önemli rol oynayacaktı! Esad'ın danışmanı şüpheli bir kazada öldü
10:25 Bahçelievler’de Günlük Kiralık Daire Cinayeti İddianamesi Tamamlandı Bahçelievler'de Günlük Kiralık Daire Cinayeti İddianamesi Tamamlandı
08:55 Van konserinde protesto Seyirciler “Ne mutlu Türküm diyene“ diyen Bengü’ye pet şişe fırlattı Van konserinde protesto! Seyirciler "Ne mutlu Türküm diyene" diyen Bengü'ye pet şişe fırlattı
07:25 Türk kökenli lider, İran’ın 9’uncu Cumhurbaşkanı seçildi Türk kökenli lider, İran'ın 9'uncu Cumhurbaşkanı seçildi
11:56 Şahan Gökbakar, Merih Demiral’a verilen cezadan dolayı UEFA’ya verip veriştirdi: İkiyüzlü Şahan Gökbakar, Merih Demiral'a verilen cezadan dolayı UEFA'ya verip veriştirdi: İkiyüzlü
11:10 Begüm Öner, Türkiye ve Yunanistan’daki tatil fiyatlarını karşılaştırdı: Ciddi bir fark var, çok üzücü Begüm Öner, Türkiye ve Yunanistan'daki tatil fiyatlarını karşılaştırdı: Ciddi bir fark var, çok üzücü
10:50 Kutlama sırasında yaptığı hata yüzünden canından oldu Ölüm anı kamerada Kutlama sırasında yaptığı hata yüzünden canından oldu! Ölüm anı kamerada
10:09 Sınır tanımayan Wanda Nara, Mauro Icardi’yle banyodan çırılçıplak video paylaştı Sınır tanımayan Wanda Nara, Mauro Icardi'yle banyodan çırılçıplak video paylaştı
10:05 Sarhoş taksici, havalimanında terör estirdi Sarhoş taksici, havalimanında terör estirdi
10:00 Sahte istihbaratçı, saplantılı aşkı ve kocasına kabus oldu Sahte istihbaratçı, saplantılı aşkı ve kocasına kabus oldu
10:00 18 yaşındaki Sümeyye, kendini metrelerce yüksekten aşağı bıraktı O anlar kamerada 18 yaşındaki Sümeyye, kendini metrelerce yüksekten aşağı bıraktı! O anlar kamerada
09:59 “Gülücük atıyorsun“ dediği erkek arkadaşına kafa atıp bıçakladı "Gülücük atıyorsun" dediği erkek arkadaşına kafa atıp bıçakladı
09:50 Tatil için geldi, eniştesini öldürdü İşte ilk sözleri Tatil için geldi, eniştesini öldürdü! İşte ilk sözleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2024 12:38:48. #1.11#
SON DAKİKA: Gümüşhane'de Kadınlar Geleneksel Yöntemlerle Pestil Üretimine Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement