Gümüşhane'den ilk çeyrekte 9 ülkeye 19 milyon dolarlık ihracat - Son Dakika

Gümüşhane'den yılın ocak-mart döneminde 9 ülkeye yapılan ihracat 19 milyon 24 bin 859 dolara ulaştı.

Doğu Karadeniz ihracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine, sorumluluk alanlarındaki Gümüşhane'den yılın ilk çeyreğinde 9 ülkeye 20 bin tonluk ihracat yapıldığını söyledi.

Kentin söz konusu ihracattan 19 milyon 24 bin 859 dolar kazanç sağladığını belirten Kalyoncu, Belçika, İspanya ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin en fazla dış satım yapılan ülkeler olduğunu ifade etti.

Kalyoncu, Gümüşhane'den Belçika'ya bu dönem 6 milyon 579 bin 630 dolarlık ihracat yapıldığını aktararak, bu ülkeyi 4 milyon 719 bin 200 dolarla İspanya, 2 milyon 268 bin 699 dolarla da Çin Halk Cumhuriyeti'nin takip ettiğini kaydetti.

Kentten ocak-mart döneminde 7 sektörden ihracat gerçekleştirildiğini belirten Kalyoncu, ilk 3 sektörün, maden ve metaller, ağaç mamulleri ve orman ürünleri ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri olduğunu söyledi.

Kalyoncu, Gümüşhane'nin metal madencilik ürünleri ihracatıyla öne çıktığını, son yıllarda özellikle işlenmiş gıda ürünü olarak pestil ve kömenin de ihraç edilmeye başlandığını aktardı.

Ürün çeşitliliğinin artmasının il ihracatına katkı sağlayacağını vurgulayan Kalyoncu, ihracatın çok daha üst rakamlara ulaşmasını beklediklerini sözlerine ekledi.