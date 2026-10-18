Güneydoğu Anadolu\'da kumaş ihracatı 9 ayda 731 milyon 861 bin dolara ulaştı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden yılın 9 ayında gerçekleştirilen tekstil ihracatında kumaş, yüzde 5,3 artış ve 731 milyon 861 bin dolarla ilk sırada yer aldı.

AA muhabirinin Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri verilerinden derlediği bilgilere göre, bölgeden 2026'nın ocak-eylül döneminde 187 ülkeye 593 bin 630 ton tekstil ürünü gönderildi.

Bu dış satım karşılığında 2 milyar 716 milyon 887 bin dolarlık gelir elde edilirken söz konusu dönemde ihracat, miktar bazında yüzde 1,8, değer bazında da yüzde 8 arttı.

Alt ürün grupları incelendiğinde, yüzde 26,9 paya sahip kumaş ihracatı yüzde 5,3 artışla 731 milyon 861 bin dolara ulaşarak ilk sırada yer aldı.

Yüzde 25,1 paya sahip iplik ihracatı ise yüzde 9,8 artışla 680 milyon 798 bin dolara yükseldi. Yüzde 5,5 paya sahip elyaf grubunda ise 150 milyon 647 bin dolarlık dış satım gerçekleştirildi.

Kumaş grubunda en fazla ihracat, yüzde 8,2 artış ve 536 milyon 793 bin dolarla dokunmamış kumaşlarda gerçekleştirildi.

Örme kumaş ihracatı, yüzde 18,3 azalarak 111 milyon 618 bin dolara gerilerken dokuma kumaşlar, 83 milyon 449 bin dolarla üçüncü sırada yer aldı.

İplik grubunda 232 milyon 78 bin dolarla polip iplik ilk sırada yer alırken bu üründe ihracat yüzde 1 geriledi.

Diğer ipliklerin ihracatı yüzde 22,8 artışla 221 milyon 13 bin dolara, pamuk ipliği ihracatı yüzde 26,8 artışla 172 milyon 190 bin dolara yükseldi. Akrilik iplik ihracatı ise yüzde 20,7 azalarak 55 milyon 517 bin dolar oldu.

Tekstil ihracatında Irak zirvede yer aldı

Bölgeden en fazla tekstil ihracatı yapılan ülkeler arasında Irak, 255 milyon 870 bin dolarla ilk sırada yer aldı. Irak'a ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,1 arttı.

İngiltere, yüzde 3,6 artışla, 238 milyon 267 bin dolarlık ihracatla ikinci sırada yer alırken Suriye'ye yapılan dış satım yüzde 38,6 artarak 202 milyon 109 bin dolara yükseldi.

En fazla ihracat yapılan 20 ülke arasında Mısır, Almanya, Bangladeş ve Çin'e yönelik ihracattaki artışlar da dikkati çekti.

Mısır'a ihracat yüzde 38,8 artışla 113 milyon 259 bin dolara, Almanya'ya ihracat yüzde 17 artışla 108 milyon 770 bin dolara ulaştı. Bangladeş'e ihracat yüzde 79 artarak 63 milyon 768 bin dolara, Çin'e ihracat ise yüzde 93,8 yükselerek 41 milyon 24 bin dolara çıktı.

İl bazında değerlendirildiğinde, Gaziantep'in tekstil ihracatı yüzde 6,2 artışla 1 milyar 225 milyon 838 bin dolara ulaştı. Kahramanmaraş, yüzde 4,9 düşüşle 569 milyon 955 bin dolarlık ihracatla ikinci sırada yer aldı. Şanlıurfa'nın tekstil ihracatı ise yüzde 102,8 artışla 50 milyon 435 bin dolara yükseldi.

"Tekstil sektöründe sadece ürün üretmek yetmeyecek"

Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mete Akcan, AA muhabirine, tekstilin bölge açısından çok önemli bir sektör olduğunu söyledi.

Özellikle iplik, kumaş ve elyaf alanlarında iyi rakamlara ulaşıldığını belirten Akcan, sektörün gelecek dönemde Avrupa Yeşil Mutabakatı ve karbon ayak izi düzenlemelerine uyum sağlaması gerektiğini ifade etti.

Akcan, şöyle konuştu:

"Şu, bir gerçek, ihracat konusunda iyi bir tedarikçiyiz tekstil konusunda tüm dünyada. Bu da bizim elimizi güçlendiriyor. 2030'a da hazır olursak özellikle Avrupa konusunda yolumuzun kapalı olmadığını, açık olduğunu düşünüyorum. İleriki dönemlerde tekstil sektöründe sadece ürün üretmek yetmeyecek. Sürdürülebilir, ölçülebilir ve katma değerli ürünlerin üretiminin kıymetli olacağını düşünüyoruz."