Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Aygaz
|20,28
|20,60
|-1,55
|Parsan
|32,50
|32,98
|-1,46
|Hektaş
|8,85
|8,97
|-1,34
|Türk Traktör
|180,60
|183,00
|-1,31
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,18
|6,26
|-1,28
|Kartonsan
|50,70
|51,30
|-1,17
|QUA Granite Hayal Yapı
|11,12
|11,25
|-1,16
|Kervan Gıda
|12,04
|12,18
|-1,15
|Çemtaş
|15,15
|15,32
|-1,11
|Aydem Enerji
|6,45
|6,52
|-1,07
|Erbosan
|117,30
|118,50
|-1,01
|Gübre Fabrikaları
|72,00
|72,70
|-0,96
|Global Yatırım Holding
|2,09
|2,11
|-0,95
|Netaş Telekomünikasyon
|16,77
|16,93
|-0,95
|Yataş
|12,94
|13,06
|-0,92
|Emlak Konut GMYO
|2,16
|2,18
|-0,92
|Şekerbank
|1,14
|1,15
|-0,87
|Esenboğa Elektrik
|27,56
|27,80
|-0,86
|Coca Cola İçecek
|93,00
|93,80
|-0,85
|Biotrend Çevre ve Enerji
|21,14
|21,32
|-0,84
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi