Üye Girişi
Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

08.11.2021 13:38
Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Çan2...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Çan2 Termik12,7612,164,93
Verusa Holding50,4048,244,48
Türk Traktör168,90162,304,07
Petkim6,896,683,14
Migros Ticaret37,0235,923,06
Ziraat GMYO2,382,313,03
Tümosan Motor ve Traktör17,1016,603,01
Kordsa Teknik Tekstil27,4226,623,01
İskenderun Demir Çelik14,0313,682,56
Kardemir (D)7,247,062,55
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,686,522,45
Koza Altın108,60106,002,45
MLP Sağlık28,8028,162,27
Koç Holding26,1225,562,19
Vakıflar Bankası3,763,682,17
Ereğli Demir Çelik19,2018,802,13
QUA Granite Hayal Yapı12,0111,762,13
Tofaş Oto Fabrikası58,9057,702,08
Koza Madencilik16,7416,402,07
Vestel26,4225,902,01
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Türk Traktör, Traktör, Petkim, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yolcu otobüsü ile kamyonet kafa kafaya geldi: 1 ölü, 11 yaralı 13:32 Yolcu otobüsü ile kamyonet kafa kafaya geldi: 1 ölü, 11 yaralı Aytaç Kara'ya 45 dakika için 6 milyon lira 13:28 Aytaç Kara'ya 45 dakika için 6 milyon lira 30 metrekarelik dükkanda dünyaya soba ihraç ediyor 12:44 30 metrekarelik dükkanda dünyaya soba ihraç ediyor
Grup başkanvekilliği adayları arasında Erhan Usta, Ümit Dikbayır ve Yavuz Ağıralioğlu var 12:17 Grup başkanvekilliği adayları arasında Erhan Usta, Ümit Dikbayır ve Yavuz Ağıralioğlu var Çip krizi sebebiyle Ford, Gölcük'teki fabrikasında üretime ara verdi 12:11 Çip krizi sebebiyle Ford, Gölcük'teki fabrikasında üretime ara verdi Evcil köpek diye aldılar tilki çıktı, komşunun bütün tavuklarını yediler 11:51 Evcil köpek diye aldılar tilki çıktı, komşunun bütün tavuklarını yediler
Defne yağı geçim kaynağı oldu! Litresi 120 liradan satılıyor 11:40 Defne yağı geçim kaynağı oldu! Litresi 120 liradan satılıyor Hesabında 600 bin TL'yi görünce dili tutuldu: Benim için 10 saniyeliğine dünya durdu 10:24 Hesabında 600 bin TL'yi görünce dili tutuldu: Benim için 10 saniyeliğine dünya durdu

Son Dakika Haberleri
13:31 Yolcu otobüsü ile kamyonet kafa kafaya geldi: 1 ölü, 11 yaralı
13:28 Aytaç Kara'ya 45 dakika için 6 milyon lira
13:19 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
12:43 30 metrekarelik dükkanda dünyaya soba ihraç ediyor
12:41 Pakistan Bilim ve Teknoloji Bakanı Atıf Khan: E-devlet sistemini ülkemize getirmek için Türkiye ile iş birliği yapmak istiyoruz
12:39 16 yaşındaki genç kız, TikTok'ta gördüğü işaret sayesinde kurtuldu
12:34 Son dakika magazin haberleri! 08.11.2021
12:16 Grup başkanvekilliği adayları arasında Erhan Usta, Ümit Dikbayır ve Yavuz Ağıralioğlu var
12:12 Hikmet Karaman, Fenerbahçe hocasına mı gönderme yaptı? Bu sözler çok tartışılacak
12:11 Çip krizi sebebiyle Ford, Gölcük'teki fabrikasında üretime ara verdi
Bomba iddia: O Ses Türkiye final yapıyor Bomba iddia: O Ses Türkiye final yapıyor         
13:34
Başkan Ali Koç'un zor anları! Öfkeli taraftarlar arabasının önünü kesti Başkan Ali Koç'un zor anları! Öfkeli taraftarlar arabasının önünü kesti         
13:30
Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri         
13:20
16 yaşındaki genç kız, TikTok'ta gördüğü işaret sayesinde kurtuldu 16 yaşındaki genç kız, TikTok'ta gördüğü işaret sayesinde kurtuldu         
12:39
Hikmet Karaman, Fenerbahçe hocasına mı gönderme yaptı? Bu sözler çok tartışılacak Hikmet Karaman, Fenerbahçe hocasına mı gönderme yaptı? Bu sözler çok tartışılacak         
12:12
Türkkan'ın küfür ettiği şehit yakını 500 bin liralık dava açıyor Türkkan'ın küfür ettiği şehit yakını 500 bin liralık dava açıyor         
12:02
Son dakika! Koronavirüse yakalanana Hakan Ural hastaneye kaldırıldı Son dakika! Koronavirüse yakalanana Hakan Ural hastaneye kaldırıldı         
11:51
Model Dilara Kurşun, kendisini darp edip cinsel istismarda bulunan eski erkek arkadaşından şikayetçi oldu Model Dilara Kurşun, kendisini darp edip cinsel istismarda bulunan eski erkek arkadaşından şikayetçi oldu         
11:30
Kıdem tazminatı tavanı 9.100 liraya çıkıyor Kıdem tazminatı tavanı 9.100 liraya çıkıyor         
10:18
Rusya'dan itirafı: Bayraktar TB2 SİHA'yı durdurmak için 10 Pantsir hava savunma sistemi lazım Rusya'dan itirafı: Bayraktar TB2 SİHA'yı durdurmak için 10 Pantsir hava savunma sistemi lazım         
09:31
Belediyedeki sözde mahkeme, mahrem görüntüleri sızan çifti ilçeden kovdular Belediyedeki sözde mahkeme, mahrem görüntüleri sızan çifti ilçeden kovdular         
09:18
Farah Zeynep Abdullah saçlarını boyattı, yeni imajı hayranlarından tam not aldı Farah Zeynep Abdullah saçlarını boyattı, yeni imajı hayranlarından tam not aldı         
08:30
Meteoroloji'den uyarı: Sıcaklıklar hafta ortasında düşecek, Doğu Anadolu'da kuvvetli kar yağışı bekleniyor Meteoroloji'den uyarı: Sıcaklıklar hafta ortasında düşecek, Doğu Anadolu'da kuvvetli kar yağışı bekleniyor         
07:50
Prof. Dr. Tutkun'dan sis olarak görülen Prof. Dr. Tutkun'dan sis olarak görülen "smog"la ilgili korkutan uyarı: Kronik hastalarda erken ölümlere yol açabilir         
07:29
Berdan Mardini, şarkıcı komşusuyla aşk yaşıyor Berdan Mardini, şarkıcı komşusuyla aşk yaşıyor         
22:47
Cahit Özkan'dan asgari ücret açıklaması: Ekonomik sıkıntıları kaldıracak Cahit Özkan'dan asgari ücret açıklaması: Ekonomik sıkıntıları kaldıracak         
20:29
İşkenceye uğrayan köpeğin intikamını inek aldı İşkenceye uğrayan köpeğin intikamını inek aldı         
17:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2021 13:42:37. #1.11#
SON DAKİKA: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement