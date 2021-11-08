Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çan2 Termik 12,76 12,16 4,93 Verusa Holding 50,40 48,24 4,48 Türk Traktör 168,90 162,30 4,07 Petkim 6,89 6,68 3,14 Migros Ticaret 37,02 35,92 3,06 Ziraat GMYO 2,38 2,31 3,03 Tümosan Motor ve Traktör 17,10 16,60 3,01 Kordsa Teknik Tekstil 27,42 26,62 3,01 İskenderun Demir Çelik 14,03 13,68 2,56 Kardemir (D) 7,24 7,06 2,55 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,68 6,52 2,45 Koza Altın 108,60 106,00 2,45 MLP Sağlık 28,80 28,16 2,27 Koç Holding 26,12 25,56 2,19 Vakıflar Bankası 3,76 3,68 2,17 Ereğli Demir Çelik 19,20 18,80 2,13 QUA Granite Hayal Yapı 12,01 11,76 2,13 Tofaş Oto Fabrikası 58,90 57,70 2,08 Koza Madencilik 16,74 16,40 2,07 Vestel 26,42 25,90 2,01 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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