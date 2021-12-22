Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Yapı ve Kredi Bankası
|3,57
|3,36
|6,25
|Türk İlaç Serum
|12,89
|12,15
|6,09
|Aksa Enerji
|9,40
|8,95
|5,03
|İş Bankası (C)
|7,84
|7,51
|4,39
|Akbank
|7,56
|7,25
|4,28
|Vestel Beyaz Eşya
|7,67
|7,38
|3,93
|Garanti Bankası
|11,78
|11,38
|3,51
|Vakıflar Bankası
|3,91
|3,78
|3,44
|Albaraka Türk
|1,87
|1,81
|3,31
|Erbosan
|119,30
|115,80
|3,02
|Şekerbank
|1,08
|1,05
|2,86
|Türk Hava Yolları
|20,46
|19,93
|2,66
|Alarko Holding
|11,39
|11,10
|2,61
|BİM Mağazalar
|67,10
|65,40
|2,60
|Halkbank
|4,88
|4,76
|2,52
|Biotrend Çevre ve Enerji
|5,51
|5,40
|2,04
|Verusa Holding
|46,46
|45,74
|1,57
|Gözde Girişim
|8,07
|7,95
|1,51
|Global Yatırım Holding
|2,02
|1,99
|1,51
|Migros Ticaret
|39,36
|38,78
|1,50
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi