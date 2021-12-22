Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Ereğli Demir Çelik
|1.869.520.356
|Garanti Bankası
|1.762.601.353
|Şişe Cam
|1.634.619.389
|Türk Hava Yolları
|1.207.550.605
|SASA Polyester
|1.004.774.874
|Kardemir (D)
|942.725.803
|Yapı ve Kredi Bankası
|884.701.967
|Akbank
|615.165.656
|Koç Holding
|613.463.412
|Aselsan
|603.908.989
|Tüpraş
|590.097.438
|BİM Mağazalar
|528.575.960
|İş Bankası (C)
|433.585.866
|Koza Altın
|426.986.651
|Petkim
|425.255.350
|Sabancı Holding
|361.336.091
|Ford Otosan
|330.452.907
|Doğan Holding
|320.615.392
|Emlak Konut GMYO
|317.975.737
|Halkbank
|313.511.212
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi