Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim (%)
|BIST ADANA
|21.865
|3,23
|BIST ANKARA
|2.860
|1,01
|BIST ANTALYA
|3.682
|4,17
|BIST BALIKESİR
|2.508
|1,67
|BIST BURSA
|5.574
|-0,55
|BIST DENIZLI
|1.813
|0,12
|BIST ISTANBUL
|2.294
|0,72
|BIST IZMIR
|4.426
|1,02
|BIST KAYSERI
|11.105
|-1,20
|BIST KOCAELI
|6.077
|1,58
|BIST KONYA
|2.323
|0,71
|BIST TEKIRDAĞ
|12.909
|2,49
|BIST AYDIN
|1.179
|0,29
|BIST MANISA
|1.535
|0,41
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi