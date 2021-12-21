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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

21.12.2021 13:29
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)BIST ADANA19.921-4,91BIST ANKARA2.659-4,87BIST ANTALYA3.8483,09BIST BALIKESİR2.432-2,58BIST BURSA5.024-4,69BIST DENIZLI1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)
BIST ADANA19.921-4,91
BIST ANKARA2.659-4,87
BIST ANTALYA3.8483,09
BIST BALIKESİR2.432-2,58
BIST BURSA5.024-4,69
BIST DENIZLI1.7550,17
BIST ISTANBUL2.099-6,97
BIST IZMIR4.061-5,36
BIST KAYSERI10.588-0,24
BIST KOCAELI5.547-7,28
BIST KONYA2.2700,56
BIST TEKIRDAĞ11.767-7,07
BIST AYDIN1.136-0,17
BIST MANISA1.451-3,40
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi


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