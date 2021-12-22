Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim (%)
|BIST ADANA
|19.238
|0,71
|BIST ANKARA
|2.568
|-0,50
|BIST ANTALYA
|4.002
|3,42
|BIST BALIKESİR
|2.423
|0,98
|BIST BURSA
|4.980
|0,25
|BIST DENIZLI
|1.753
|0,72
|BIST ISTANBUL
|2.027
|-2,03
|BIST IZMIR
|3.923
|-1,73
|BIST KAYSERI
|10.665
|1,27
|BIST KOCAELI
|5.288
|-3,11
|BIST KONYA
|2.243
|0,65
|BIST TEKIRDAĞ
|11.390
|-3,42
|BIST AYDIN
|1.119
|1,01
|BIST MANISA
|1.391
|-0,13
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi