Gürcü turistlerden Uzungöl'e yoğun ilgi - Son Dakika

- Gürcü turistlerden Uzungöl'e yoğun ilgi

Gürcistan'dan Uzungöl'ü görmeye geldiler, Gürcü ve Kafkas dansları eşliğinde eğlendiler

TRABZON - Doğu Karadeniz Bölgesi'nin en fazla turist çeken noktalarından olan alan Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Uzungöl, bugünlerde Gürcistan'dan gelen konuklarını ağırlıyor.

Uzungöl, 2022 yılı turizm sezonunda turist portföyüne yeni bir turist kitlesi daha ekledi. Son zamanlarda özellikle Orta Doğu ülkelerinden Uzungöl'e gelen Arap ve İranlı turistlere ek olarak Gürcü turistler de yöreyi ziyaret etmeye başladı. Uzungöl'e Gürcistan'dan son bir ay içerisinde onlarca turist grubu gelirken, Gürcü turistler seyahat acenteleri ve rehberler eşliğinde Uzungöl'ü ve yaylalarını geziyor. Gürcü turistler yöresel mutfağı tatma imkanı bulurken, yemekten sonra da ülkelerinin halk oyunlarını oynayarak gönüllerince eğleniyor.

Gürcü turistleri Uzungöl'e getiren turizm acentesi Yusuf Topçu yaptığı açıklamada "Orta Doğu'dan Doğu Karadeniz Bölgesi'ne olan taleplerin yanı sıra son dönemde Gürcistan'dan da bölgemize turist akını olmaya başladı. Eskiden bizim ülkemizden Gürcistan'a Batum'a turist götürürken şimdi oradan bölgemize bir akın var. Bunda dolar ve Gürcü levası karşısında Türk Lirası'nın değer kaybetmesinin de etkisi büyük" dedi.