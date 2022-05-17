Gürcü turistlerden Uzungöl'e yoğun ilgi - Son Dakika
Üye Girişi

Gürcü turistlerden Uzungöl'e yoğun ilgi

17.05.2022 09:04

- Gürcü turistlerden Uzungöl'e yoğun ilgi Gürcistan'dan Uzungöl'ü görmeye geldiler, Gürcü ve Kafkas dansları eşliğinde eğlendiler Doğu Karadeniz Bölgesi'nin en fazla turist çeken noktalarından olan alan Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Uzungöl, bugünlerde Gürcistan'dan gelen konuklarını ağırlıyor.

- Gürcü turistlerden Uzungöl'e yoğun ilgi

Gürcistan'dan Uzungöl'ü görmeye geldiler, Gürcü ve Kafkas dansları eşliğinde eğlendiler

TRABZON - Doğu Karadeniz Bölgesi'nin en fazla turist çeken noktalarından olan alan Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Uzungöl, bugünlerde Gürcistan'dan gelen konuklarını ağırlıyor.

Uzungöl, 2022 yılı turizm sezonunda turist portföyüne yeni bir turist kitlesi daha ekledi. Son zamanlarda özellikle Orta Doğu ülkelerinden Uzungöl'e gelen Arap ve İranlı turistlere ek olarak Gürcü turistler de yöreyi ziyaret etmeye başladı. Uzungöl'e Gürcistan'dan son bir ay içerisinde onlarca turist grubu gelirken, Gürcü turistler seyahat acenteleri ve rehberler eşliğinde Uzungöl'ü ve yaylalarını geziyor. Gürcü turistler yöresel mutfağı tatma imkanı bulurken, yemekten sonra da ülkelerinin halk oyunlarını oynayarak gönüllerince eğleniyor.

Gürcü turistleri Uzungöl'e getiren turizm acentesi Yusuf Topçu yaptığı açıklamada "Orta Doğu'dan Doğu Karadeniz Bölgesi'ne olan taleplerin yanı sıra son dönemde Gürcistan'dan da bölgemize turist akını olmaya başladı. Eskiden bizim ülkemizden Gürcistan'a Batum'a turist götürürken şimdi oradan bölgemize bir akın var. Bunda dolar ve Gürcü levası karşısında Türk Lirası'nın değer kaybetmesinin de etkisi büyük" dedi.

Gürcü turistlerden Uzungöl'e yoğun ilgi
Gürcü turistlerden Uzungöl'e yoğun ilgi
Gürcü turistlerden Uzungöl'e yoğun ilgi
Gürcü turistlerden Uzungöl'e yoğun ilgi
Gürcü turistlerden Uzungöl'e yoğun ilgi
Gürcü turistlerden Uzungöl'e yoğun ilgi
Gürcü turistlerden Uzungöl'e yoğun ilgi

YORUMLAR
500
Kitap Fuarı'nda İhlas Medya Grubu standına yoğun ilgi Kitap Fuarı'nda İhlas Medya Grubu standına yoğun ilgi İnci kefali göçüne ziyaretçilerden yoğun ilgi İnci kefali göçüne ziyaretçilerden yoğun ilgi

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Gürcü turistlerden Uzungöl'e yoğun ilgi - Son Dakika


Son Dakika
15:31 Eski Rus asker ve analistten savaşa dair "kötüye gidiyoruz" itirafı: Ukrayna yakında 1 milyon askeri cepheye sürecek
15:31 Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Rudenko duyurdu: Ukrayna barış müzakerelerinden fiilen çekildi
15:30 CHP'li Seyit Torun'dan Kadıköy Belediyesi hakkında açıklama: Algı operasyonunun yeni halkası
15:19 Enginar soyma işi yapan üç kişi, bir mühendisten fazla gelir elde ediyor! Günde 1500'e yakın enginar soyarak 30 bin lira kazanıyorlar
15:18 HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'dan iktidara: SADAT'larınız, kumpaslarınız sizi kurtarmaya yetmeyecek!
15:14 Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde bu akşam neler yaşanacak? Sanem ve Çolpan yeniden bir araya gelecek mi?
15:11 Fatih Erbakan'dan Millet İttifakı'na: HDP'nin yüzde 11-12'lik oyu olmasa 50+1'de çok zorlanırlar
14:50 Gece oteldeki yatağında yatan kadın, sabah kalktığında otel çalışanını kendisine tecavüz ederken yakaladı
14:48 Pitbull cinsi köpeği ağızlıksız ve tasmasız serbest bırakan kişiye 14 bin TL cezası verildi
14:47 Üç Kız Kardeş, bu akşam yeni bölümüyle ekranlarda! Nesrin, kızı Türkan'ın evliliğini kurtarmak için hangi hamleleri yapacak? İşte detaylar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2022 15:40:11. #1.12#
SON DAKİKA: Gürcü turistlerden Uzungöl'e yoğun ilgi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement