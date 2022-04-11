Gurme market ağı genişliyor - Son Dakika
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Gurme market ağı genişliyor

11.04.2022 12:55
Gurme market ağı genişliyor

2022 yılına yeni hedeflerle giren CarrefourSA, yeni gurme market şubesini açtı.

2022 yılına yeni hedeflerle giren CarrefourSA, yeni gurme market şubesini açtı.

Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, doğru ürünü doğru hizmet ve fiyat politikasıyla market ağını genişletiyor. 2022 yılına yeni hedeflerle giren şirket, son olarak Çamlıyaka Gurme CarrefourSA mağazasını hizmete açtı. Açılış, CarrefourSA Satış Genel Müdür Yardımcısı Şenol Arpacı, Yatırım, Bayilik, Satın Alma Genel Müdür Yardımcısı Bulut Batum'un katılımıyla gerçekleşti.

Dünya mutfağına dayalı lezzet deneyimi

800 metrekare alanda konumlanan mağaza, 25 bine yakın ürün çeşidi ve 22 kişilik ekibiyle en özel lezzetlerini müşterileriyle buluşturmaya hazırlanıyor. Tasarımı, ürün çeşitliliği ve ferah alışveriş ortamıyla öne çıkan Gurme marketleri dünya mutfağının en özel gurme lezzetlerinin yanı sıra, Yaş sebze - meyve balık ve deniz mahsulleri, suşi, kasap ürünleri, meze ve yöresel peynirler, füme et çeşitleri, organik, glütensiz veya diyabetik ürünler, pasta ve ekmek çeşitleri, taze sıkılmış meyve suyu ve zengin mahzeni ile müşterilerine alışveriş deneyimi sunuyor.

Alo Sipariş hizmeti ile bölgesindeki evlere ücretsiz servis imkanı da tanıyan mağaza, alışverişini tamamlayan müşteriler için ücretsiz kasa arkası hizmeti de sağlıyor. - İSTANBUL

Gurme market ağı genişliyor

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Sabancı Holding, CarrefourSA, Yatırım, Market, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Gurme market ağı genişliyor - Son Dakika


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